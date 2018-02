Frustreret verdensmester mister sejrschance ved uheld på kritisk tidspunkt Australieren Rohan Dennis scorede dobbelttriumf på enkeltstarten i Abu Dhabi Tour, hvor cykelskift kostede Ton Dumoulin dyrt.

Med den 27-årige australier Rohan Dennis (BMC) som en suveræn vinder af 4. etapes 12,6 km lange enkeltstart slog det samlede klassement i WorldTour-løbet Abu Dhabi Tour den ventede kolbøtte, og der er nu lagt op til en altafgørende klatrefinale på kongeetapen til Jebel Hafeet – det højeste punkt i De Forenede Arabiske Emirater, som tæt på grænsen til Oman hæver sig 1.240 meter over havets overflade.

Den australske tempoekspert, der tilbagelagde dagens distance på 14.21 minutter – gennemsnitshastighed 52,68 km/t – besejrede spanieren Jonathan Castroviejo (Team Sky) med 14 sekunder, mens Dennis’ landsmand og holdkammerat Miles Scotson samt hollænderne Jos Van Emden (Lotto-Jumbo) og Wilco Kelderman (Team Sunweb) alle blev slået med 16 sekunder, og den præstation indbragte også løbets røde førertrøje.

Fra den position får den tidligere indehaver af timeverdensrekorden i morgen lejlighed til at dokumentere, hvor langt han er nået i sin bebudede transformation fra først og fremmest at være ekspert i kampen mod klokken til også at kunne markere sig helt i toppen af de samlede klassementer med det langsigtede mål at hævde sig blandt de bedste i de tre uger lange rundture.

Cykelskift slog Dumoulin ud

Med til historien om Rohan Dennis’ aktuelle succes hører, at den hollandske verdensmester i enkeltstart Tom Dumoulin (Team Sunweb) udsattes for maskinkade umiddelbart efter, at mellemtiden ved 7,1 km havde afsløret, at han var ét sekund hurtigere end australieren.

Da Dumoulin opdagede miséren, gjorde han tegn til folkene i sin servicevogn om, at der var noget galt med baghjulet.

Han sagtnede farten, hoppede af cyklen og smed den i vejkanten og med en gestus, der tydeligvis signalerede indædt frustration, efterlod han ingen tvivl om, at det efter hans mening tog alt for lang tid, før reservecyklen kom ned fra taget af bilen.

Forstår verdensmesterens ærgrelse

Da Dumoulin satte sig i sadlen igen, handlede det om at begrænse nederlaget til Rohan Dennis, og da han krydsede stregen som nr. 12 med et minus på 31 sekunder til australieren, stod det klart, at der uden uheldet ville have udspillet sig en uhyre tæt duel mellem de to om både etapesejr og førertrøje.

»Sædvanligvis plejer man at sige, at et sådant cykelskift koster mellem 20 og 30 sekunder, så det er åbenlyst, at Tom kunne være sluttet lige omkring min tid«, konstaterede Rohan Dennis i det officielle tv-interview, da sejren var en kendsgerning.

»Jeg forstår fuldt ud Toms ærgrelse for tro mig, jeg har haft min del af den slags uheld. Nu var lykken altså på min side, og det var dejligt at få bekræftet, at formen er, som den skal være frem mod sæsonens første store mål for mit vedkommende. Det er Tirreno-Adriatico om et par uger, og senere følger så Giro d’Italia, hvor jeg vil se, hvor langt jeg kan nå sammenlagt«.

Flere trusler mod Dennis' trone

Resultatet af enkeltstarten svarer stort set til det overordnede klassement, og det indebærer, at Kelderman på femtepladsen med et minus på 16 sekunder, spanieren Alejandro Valverde (Movistar), der som nr. 8 er 24 sekunder bagud, samt Dumoulin og franskmanden Julian Alaphilippe (Quick-Step-Floors) der er 31 og 34 sekunder efter på henholdsvis 9. og 10. pladsen, må formodes at udgøre de største trusler mod Rohan Dennis.