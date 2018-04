Fuglsang presses af unge landsmænd i dansk march mod det fineste selskab Efter den flotte rød-hvide indsats i Flandern Rundt er Danmark nu tæt på verdensranglistens top-10 - og på 8 VM-billetter.

Mens dansk cykelsport i adskillige år i VM-sammenhæng har skullet kæmpe hårdt for at nå op den mellemste deltagerkvote, som gav 6 startpladser, åbner den lovende rød-hvide sæsonstart på den internationale scene nu en reel mulighed for, at Danmark i nationshierarkiet avancerer til en plads mellem de 10 bedste i verden, hvilket giver adgang til 8 aktører i den mandlige elites kappestrid til september i Innsbruck.

På den seneste rangliste er Danmark at finde som nr. 12 efter at være startet året på 14. pladsen blandt de 114 lande, som har score point.

Hvad der er nok så interessant er, at Danmark kun er 391 point fra nr. 10 Tyskland, der er den sidste af de nationer, som erhverver 8 VM-billetter, mens Norge på niendepladsen kun er 643 point foran.

Danmark scorede 720 point i Flandern Rundt

Og præstationer som de, der leveredes af Mads Pedersen (Trek Segafredo) og Michael Valgren (Astana) samt de øvrige danske deltagere i Flandern Rundt udløste alene 720 point.

Nu er det måske nok lige lovligt optimistisk at håbe på ligeså imponerende bedrifter søndag i Paris-.Roubaix, men der er ingen tvivl om, at de danske ryttere over en bred front er på fremmarch.

Nationernes top-10 ser således ud: 1. Italien 15.809 point, 2. Belgien 14.608, 3. Frankrig 11.779, 4. Spanien 11.616, 5. Holland 10.661, 6. Colombia 8.919, 7. Storbritannien 8.722, 8. Australien 7.379, 9. Norge 6.035, 10. Tyskland 5.783.

Herefter følger Polen med 5.528 og Danmark med 5.391, mens de næste er Slovenien 4.844, Schweiz 4.054 og Irland 3.780.

Verdensranglisten er afgørende

Det er værd at lægge mærke til, at der til verdensranglisten, som er den afgørende i denne sammenhæng, kan scores point i samtlige løb på den internationale terminsliste.

Derimod kan der til WorldTour-ranglisten - her opereres ikke med nationsregnskab - udelukkende kan hentes point i de 37 arrangementer, der indgår i den gennemgående sæsonkonkurrence, og det er kun rytterne på de 18 hold med WorldTeam-licens, som kan optjene point.

Tidligere var også de kontinentale ranglister inde i billedet, når der skulle uddeles VM-adgangskort, men nu er verdensranglisten ene om at være afgørende.

12. august gøres der status, de 10 bedste får 8 deltagere, fra nr. 11 til 20 er der 6 billetter og fra nr. 21 til 30 4, så Danmark er minimum sikret 6 efter en overgang at have været helt nede på 3.

De otte bedste tæller

Det er hvert lands otte bedste ryttere på den individuelle verdensrangliste – ikke at forveksle med WorldTouren – som tæller til den nationale statistik, og de danske point er scoret af følgende: Jakob Fuglsang (Astana) 1.035, Michael Valgren (Astana) 1.023, Mads Pedersen (Trek-Segafredo) 996, Magnus Cort (Astana) 776, Jesper Hansen (Astana) 420, Søren Kragh Andersen (Team Sunweb) 410, Rasmus Guldhammer (Team Virtu) 393 og Mikkel Bjerg (Hagens Berman Axeon) 339.

33-årige Jakob Fuglsang er således stadig topscorer, men det ses, at han presses hårdt af 26-årige Valgren og Mads Pedersen på 22. Fuglsang har været igennem en længere højdetræningslejr på Tenerife og vender tilbage til konkurrence i Amstel Gold Race 15. april.

Her dukker også Valgren op igen efter den lille pause, han har i sit program efter Flandern Rundt, mens Mads Pedersen er klar til søndagens Paris-Roubaix.

Fransk-slovensk kup i Baskerlandet

Af ovennævnte rytter er Jesper Hansen i øjeblikket i aktion i Baskerlandet Rundt, men han var på gårsdagens 1. etape blandt de mange, der i større eller mindre grad blev overrumplet af franskmanden Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) og sloveneren Primoz Roglic (Lotto-Jumbo).