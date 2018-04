Lasse Norman og Co. får lang næse af Vuelta a España-arrangørerne Nationale intersser spillede en afgørende rolle ved tildelingen af wildcard også til den sidste af de tre store rundture.

Arrangørerne af Vuelta a España har som de sidste af folkene bag sæsonens tre store rundture meddelt, hvilke fire professionelle mandskaber, der sammen med de allerede givne 18 firmahold fra den internationale 1. division skal udgøre feltet i den krævende styrkeprøve, som starter 25. august i Malaga og slutter 16. september i Madrid.

Og det kan konstateres, at Vueltaen følger den linje, der er lagt af både Giro d’Italia og Tour de France, og som i høj grad tilgodeser de nationale interesser.

I det spanske tilfælde bliver det lidt mere iøjnefaldende, fordi to af de hold, der er lukket ind i varmen, Burgos-BH og Euskadi Murias, endnu har den første sejr på den globale scene til gode, ligesom ryttermaterialet ikke sender signaler om alt for spændende perspektiver.

Svært at se den sportslige berettigelse

De har begge i år investeret i avancement til den internationale 2. division med det helt klare sigte at opnå deltagelse i Vueltaen, og den belønning har de nu sikret sig.

Mens det ud fra sportslige kvaliteter kan være vanskeligt at se de to mandskabers brettigelse i et af verdens mest prestigefyldte løb, er det på den anden side meget forståeligt, at de er blevet valgt, eftersom spansk cykelsport kun råder over to kollektiver med Vuelta-format – storholdet Movistar med stjernerne Alejandro Valverde, Nairo Quintana og Mikel Landa samt Caja Rural.

Sidstnævnte har ligeledes modtaget et wildcard, og det fjerde er gået til franske Cofidis, der er mere eller mindre selskreven deltager, fordi virksomheden bag det er en af løbets hovedsponsorer.

Aqua Blue Sport må trøste sig med Schweiz Rundt

Med denne uddeling blev der en lang næse til to hold, der var med sidste år – det colombianske Manzana Postobon og irske Aqua Blue Sport med Lasse Norman og Casper Pedersen samt Nicki Sørensen som sportsdirektør.

Aqua Blue Sport formåede i 2017 som det eneste af wildcard-modtagerne at vinde en etape, da østrigeren Stefan Denifl imponerede med en stærk klatreopvisning på den 180 km lange færd fra Villadiego til Los Machucos.

Østrigeren nåede til mål 28 sekunder foran den spanske publikumsfavorit Alberto Contador og havde 1.04 minut ned til en kvartet bestående af colombianeren Miguel Angel Lopez, italieneren Vincenzo Nibal, russieren Ilnur Zakarin og polakken Rafal Majka.

Lasse Norman og Co. må så trøste sig med, at holdet har fået genvalg til årets Schweiz Rundt, hvor danskeren sidste år markerede sig som vinder af bjergkonkurrencen.

Aqua Blua Sport deltager på søndag desuden i den hollandske klassiker Amstel Gold Race og allerede i dag i det belgiske Brabantse Pijl, og de to danskere er med begge steder.

Genvalg i Tour de France

Tour de France-arrangørerne har foretrukket de tre franske hold Cofidis, Direct Energie og Fortuneo-Samsic samt belgiske Wanty-Groupe Gobert, hvilket vil sige genvalg i forhold til sidste år.

Belgierne er altså kommet med, selv om to andre franske 2. divisionshold Delko-Marseille og Vital Concept brændende ønskede et wildcard.

I Giro d’Italia er de fire adgangskort gået til italienske Bardiani-CSF, Androni-Sidermec og Wilier Triestina samt Israel Cycling Academy. Sidstnævntes deltagelse hænger givetvis samme med, at Giroen starter i Jerusalem.

Nippo-Vini Fantini må trods sit italienske tilhørsforhold her stå udenfor, og det samme gælder to så markante 2. divisionshold som russiske Gazprom og polske CCC Sprandi.

De var begge med i Giroen 2017, men er i år blevet Sorteper i alle tre rundture.