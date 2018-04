Med diamanter i benene og is i maven nedkæmper Sagan på storslået vis rivalerne Da den tredobbelte verdensmester angreb 54 km fra mål i Partis-Roubaix var konkurrenterne sat ud af spillet.

Med is i maven og diamanter i benene hjemførte den tredobbelte slovakiske verdensmester Peter Sagan (Bora-hansgrohe) sin anden triumf i et af cykelsportens såkaldte fem Monumenter, da han afsluttede de 257 km i den 116. udgave af Paris-Roubaix med et uimodståeligt antrit i opløbssvinget på velodromen i den nordfranske industriby, der totalt overrumplede hans eneste følgesvend i finalen, den jævnaldrende schweizer Silvan Dillier (AG2R).

»Det er en fantastisk følelse, og virkelig en drøm, der er gået opfyldelse. Jeg angreb én en enkelt gang, og det var nok til at lægge alle de andre favoritter bag mig. Det er næsten ikke til at fatte«, sagde det 28-årige fænomen på en cykel, da han stadig i åbenlys glædesrus nåede frem til pressemødet på den indendørs bane, som er nabo til den aldrende arena, der årligt bliver kendt ud over den ganske klode.

Kørte i en håndevending op til udbryderne

Den ene offensiv, Sagan hentyder til, satte han ind, da der manglede 54 km – umiddelbart efter at sidste års sejrherre, den belgiske OL-guldvinder Greg Van Avermaet (BMC) havde forsøgt sig.

Støt og roligt arbejdede verdensmesteren sig hen over de skiftevis støvede og mudrede brosten, som satte deres tydelig aftryk på aktørerne, og inden længe havde han hentet de tre tilbageværende fra dagens lange udbrud.

Det bestod oprindelig af ni mand, men da Sagan nåede frem, var kun Dillier, nordmanden Sven Erik Bystrøm (UAE team Emirates) og belgieren Jelle Wallays (Lotto Soudal) tilbage.

Mens Dillier holdt ud, slap kræfterne op hos først Bystrøm og med 26 km tilbage også hos Wallays, og derefter arbejdede den slovakisk-schweiziske duo sig mod mål med et forspring, som svirrede mellem 40 sekunder og 1.20 minut, indtil det i mål registreredes til 57 sekunder ned til den hollandske Flandern Rundt-vinder Niki Terpstra (Quick-Step Floors).

Terpstra sikrede sig tredjepladsen

Denne sikrede sig tredjepladsen, da han med 3 km tilbage stak fra den forfølgergruppe, der forgæves søgte at lukke hullet til Sagan og Dillier, og som desuden bestod af Greg Van Avermaet samt dennes landsmænd Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) og Sep Vanmarcke (EF Education First). De krydsede stregen i denne rækkefølge med et minus på 1.34 minut.

Den resterende del af top-10 så således ud: 7. Nils Politt (Katusha-Alpecin) 2.31 minutter, 8. Taylor Phinney (EF Education First), 9. Zdenek Stybar (Quick-Step Floors), 10. Jens Debusschere (Lotto Soudal) alle samme tid.

Med i dette selskab var desuden hollænderen Mike Teunissen (Team Sunweb) samt belgierne Oliver Naesen (AG2R) og cykelcrossverdensmesteren Wout Van Aert (Verandas Willems).

Fandt ind i godt samarbejde

»Da Dillier og jeg var alene tilbage i front, spurgte jeg ham, om han var villig til at tage føringer, og da han svarede ja, fandt vi ind i et godt samarbejde«, forklarede Peter Sagan om det noget overraskende i, at schweizeren var i stand til at følge ham helt til stregen.

»Jeg har lært aldrig at undervurdere en modstander, så det gjorde jeg bestemt heller ikke med Dillier, men jeg bedømte mine chancer til at være størst, hvis han kunne hjælpe til. Det var vel nok mig der førte mest og hårdest på brostenene, men jeg regnede med at kunne slå ham i spurten, og det kom jo til at holde stik«.

»Jeg vidste, at der var en risiko for, at vi kunne blive hentet, men samtidig troede jeg på, at de andre bagude ville bekæmpe hinanden, og sådan gik det«.

»Og så var det også uhyre vigtigt, at jeg slap igennem fuldstændig uden uheld. Ikke en punktering, ikke et styrt«, konstaterede Peter Sagan, der igen og igen fremhævede, hvor lykkelig han er for det store resultat.