Ung belgier i livsfare efter dramatisk hændelse under brostensklassikeren Den 23-årige Michael Goolaerts måtte i bevidstløs tilstand transporteres med helikopter til hospitalet.

Blandt de mange uheld, som Paris-Roubaix prægedes af, var det, der ramte den 23-årige belgier Michael Goolaerts fra wildcard-mandskabet Verandas Willems langt det mest alvorlige og uhyggelige.

Den unge belgier styrtede på den tredje af de 29 brostensstrækninger. Han blev liggende livløs, og det hurtigt tilstedeværende lægelige personel måtte straks gå i gang med genoplivningsforsøg.

Situationen nødvendiggjorde imidlertid mere assistance end den, der var til stede ved løbet, og Goolaerst blev i helikopter fløjet til et hospital i Lille.

Fik måske et hjertetilfælde, mens han sad på cyklen

Ifølge belgiske medier var Goolaerts bevidstløs , allerede inden han ramte brostenene, og uden at det er definitivt er bekræftet, forlyder det, at det var et hjertetilfælde, mens han sad på cyklen, der fremkaldte den dramatiske hændelæse.

I en kortfattet meddelelse fra arrangørerne hedder det, at belgierens tilstand er livstruende, og at han er under intensiv behandling.

Holdets manager Nick Nuyens, der i sin aktive karriere vandt bl.a. Flandern Rundt i tjeneste hos Bjarne Riis, har ikke kunnet fremkomme med detaljerede oplysninger i sagen.

»Så snart vi ved noget nyt, vil vi kommunikere det ud, men indtil videre har vi ikke yderligere at oplyse«, forklarer Nick Nuyens, der også understreger, at der er hensyn til familien at tage, inden man kan sige mere.