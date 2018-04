Chefen om dansk talent: Det er min skyld, hvis han ikke bliver til noget stort Sportsdirektør Nicki Sørensen er på jagt efter danske emner til det irske 2. divisionshold Aqua Blue Sport til næste sæson.

I søndagens Liège-Bastogne-Liège markerede 22-årige Casper Pedersen (Aqua Blue Sport) sig som deltager i dagens lange udbrud, og de sidste af de godt 170 km, den unge dansker lå i front, var han i færd med et opportunistisk solofremstød.

Den regerende U23-europamester havde imidlertid overvurderet kræfterne og måtte ret hurtigt opgive sit forehavende. Han faldt tilbage, sakkede agterud, blev hentet af feltet og nåede ikke til vejs ende i den 258 km lange belgiske klassiker.

Det ændrer imidlertid ikke på, at Casper Pedersen synes at have en særdeles lovende fremtid i det krævende erhverv, og en af dem, der fuldt og fast er overbevist om, at det er tilfældet, er hans nuværende chef, den tidligere danske toprytter Nicki Sørensen, som følger Casper Pedersens udvikling på nærmeste hold i sin egenskab af sportsdirektør på det irske 2. divisionsmandskab Aqua Blue Sport.

Har både evnerne og mentaliteten

»Hvis Casper ikke bliver til noget stort i denne sport, så er det min skylds«, lyder det spontant fra Nicki Sørensen, der som tidligere firedobbelt dansk mester og etapevinder i både Tour de France og Vuelta a España ved, hvad der skal til for at score de brillante triumfer.

»Eller måske skal jeg rettere sige, at det vil være min og holdets skyld, for så har vi ikke sørget for at føre ham rigtigt frem. Han har både mentaliteten og evnerne til at nå helt til tops, og det er kun et spørgsmål om tid, før resultaterne kommer«.

Casper Pedersen, der i nogle år har været inde omkring banlandsholdet og således var med i 4 km forfølgelsestruppen ved OL i Rio uden dog at komme i ilden, fik sit gennembrud på eliteniveau i landevejssammenhæng, da han sidste år under særdeles vanskelige forhold sejrede på 1. etape i PostNord Danmark Rundt.

Imponerede ved EM i Herning

Dengang repræsenterede han det nu lukkede kontinentalmandskab Giant-Castelli, og på den regnvåde etape til Kalundborg var Casper Pedersen særdeles aktiv i den afsluttende fase.

Efter flere forsøg lykkedes det ham at komme alene af sted, og han holdt hjem med et forspring på 7 sekunder til de nærmeste forfølgere anført af franskmanden Nacer Bouhanni (Cofidis) og tyskeren Phil Bauhaus (Team Sunweb).

Inden havde Casper Pedersen ligeledes imponeret ved at slå til ved europamesterskaberne i Herning i U23-kategorien, ligesom han vandt UCI-løbet Grand Prix Horsens.

Den spurthurtighed, Casper Pedersen er i besiddelse af, er ikke mindst oparbejdet på banen. Her gjorde han sig også bemærket i den forgangne vinter ved at erobre sølv i parløb ved EM i Berlin sammen med Niklas Larsen. Desuden blev han tilbage i 2014 juniorverdensmester i omnium.

På udkig efter danske talenter

Står det til Nicki Sørensen, der ligeledes har den tredobbelte OL-medaljevinder på bane Lasse Norman at tage sig af, bliver antallet af danskere på Aqua Blue Sport større til næste sæson.

»Jeg skal ud at finde nogle skandinaviske talenter, som vi kan skrive kontrakt med til 2019, og herunder er jeg bestemt også på udkig efter danskere«, fastslår Nicki Sørensen.

»Det er jo helt oplagt, at dansk cykelsport råder over en del unge ryttere, som har mulighed for at begå sig på højt plan, og jeg har fået til opgave at få fat på en eller flere. Men endnu har jeg ikke et helt klart billede af, hvem der kunne være interessant«.