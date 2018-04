Udbryderkongens fænomenale kup sender atter rivalerne til tælling

Planlagde offensiven for to uger siden

At dagens bedrift ikke kom ud af den blå luft, afslørede Thomas De Gendt roligt og nøgternt i det officielle tv-interview efter den overbevisende gevinst.

»Faktisk planlagde Campenaerts og jeg allerede for to uger siden, da vi studerede Tour de Romandie nærmere, at vi ville angribe netop på denne etape«, fortalte Thomas De Gendt.

»Målet var dels at se, hvad det kunne føre til, dels at få kørt benene godt og grundigt igennem inden den bjergenkeltstart, der venter i morgen, og som vi begge også satser kraftigt på«.

Mangler nu kun Tour Down Under og Baskerlandet

»Da vi ved den indlagte spurt erfarede, at vi var omkring 7 minutter foran, var det bare at fortsætte, og på det tidspunkt vidste jeg, at sejren kunne være inden for rækkevidde«.

»For at være helt sikker kørte jeg fra Nathan Brown, da der manglede 26 km, og derefter gik alt efter planen. Det kan godt være, det så let ud til sidst, men på de afsluttende 10 km kunne jeg mærke, at det havde kostet kræfter«.

»Jeg kom til Tour de Romandie med det klare mål at vinde en etape, for jeg samler på sejre af den slags i alle WorldTour-løbene. Nu mangler jeg kun Tour Down Under og Baskerlandet Rundt, så dem må jeg prøve at gå efter de kommende år«, lød det med et smil fra Thomas De Gendt, der allerede har slået til også i de tre store rundture Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España.