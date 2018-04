Bjarne Riis-trumf tørner ud igen efter lang pause med brud på ryghvirvel Danmark er efter Jakob Fuglsangs resultater i Romandiet avanceret endnu en plads i det globale hierarki og er nu nr. 9.

Med fire sejre i løb på den internationale terminsliste var Rasmus Guldhammer sidste sæson den mest vindende rytter på Bjarne Riis’ og Lars Seiers kontinentalmandskab Team Virtu Cycling, men først nu er han klar til at tage fat på 2018-aktiviteterne.

I november udsattes den 29-årige dansker for en barsk skæbne under en træningstur på mountainbike i skoven, da han styrtede så uheldigt, at han brækkede en ryghvirvel.

Længe har der hersket uvished omkring Guldhammers fremtid, men efter langvarig genoptræning ovenpå sygelejet er han nu nået så vidt, at han er klar til comeback på onsdag i det franske etapeløb Rhône Alpes Isère Tour.

Ikke tvunget til at forcere noget

»Efter Rasmus’ styrt var det vigtigt at give ham ro til at komme stille og roligt tilbage på landevejen, så han ikke følte, han skulle forcere noget«, siger Team Virtus sportsdirektør Michael Skelde i en pressemeddelelse.

»Det bliver spændende at se, hvor langt han er nået, men vi har selvfølgelig ikke de store sportslige forventninger til ham. Først og fremmest håber vi, han kommer nogenlunde smertefrit gennem løbet, og så må vi evaluere bagefter«.

»Hvis alt går vel, kan Rasmus måske være tilbage på sit gamle niveau i løbet af efteråret«.

En sejr at komme tilbage

Rasmus Guldhammer vandt sidste år en etape i både Circuit des Ardennes og Kreiz Breizh Elites, ligesom han var først over stregen i de to norske løb Ringerike Grand Prix og Sundvolden Grand Prix.

»Alene det at skulle køre igen er en sejr for mig«, lyder det fra Rasmus Guldhammer.

»Nu gælder det om at fuldføre en etape for at finde ud af, hvad ryggen kan holde til, og foreløbig har jeg ingen resultatmæssige personlige ambitioner«.

»Jeg er glad for, at der ikke har været noget pres fra holdets side for ar få mig hurtigt tilbage på cyklen, og jeg glæder mig over at påtage mig rollen som vejkaptajn og agere Skeldes forlængede arm på landevejen«.

Var med til at sende Danmark op i hierarkiet

Præstationerne i 2017 betød, at Rasmus Guldhammer var en af de otte ryttere, som bidrog til at bringe Danmark op som nr. 10 på verdensranglisten.

Men hans lange pause har netop sendt ham ud af dette selskab, som nu udgøres af Astana-kvartetten Michael Valgren, Jakob Fuglsang, Magnus Cort og Jesper Hansen, Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Søren Kragh Andersen (Team Sunweb), Mikkel Bjerg (Hagens Berman Axeon) og Casper Pedersen (Aqua Blue Sport).

Valgren og Fuglsang er de suveræne topscorere med henholdsvis 1.551 og 1.548 point, mens Mads Pedersen på tredjepladsen har 996.

Danmark rykker forbi Norge

Med de 335 point, Fuglsang hentede i Tour de Romandie, var han ikke alene tæt på at tilbageerobre den hjemlige trone fra holdkammeraten, men nok så vigtigt sørgede han også for, at Danmark avancererde yderligere en plads i det globale hierarki.

Danmark er nu oppe på 6.401 point og passerede Norge, som meget længe har været Nordens dominerende, men foreløbig kun er noteret for 6.143.

De to brødrefolk er henholdsvis nr. 9 og 10 på ranglisten og dermed lige netop inde i varmen som en af de 10 nationer, der har 8 startpladser ved VM i Østrig i slutningen af september inden for rækkevidde.

Nr. 8 er Australien med 7,211, mens Tyskland på 11. pladsen har 5.749.

WorldTouren fortsætter i morgen

Af de otte ryttere er Casper Pedersen den eneste, der skal i aktion, når WorldTouren i morgen fortsætter med det 20. af de 37 arrangementer i den gennemgående sæsonkonkurrence Eschborn-Frankfurt - det tidligere Rund um den Henniger Turm.

Casper Pedersen har selskab af Lasse Norman på Aqua Blue Sport, og de er blandt andet oppe mod 10 1. divisionshold, der har valgt at binde an med den tyske udfordring, som nu styres af Tour de France-selskaber A.S.O.

Løbet er de seneste tre år vundet af den norske europamester Alexander Kristoff (UAE Team Emirates), men efter en markant omlægning af ruten vurderes det, at den ikke i ligeså høj grad som tidligere appellerer til de deciderede sprintere.