Dagens etape: Fuglsang og Co. kæmper for at få slem nedtur vasket væk

Fakta Startrækkefølgen De 22 deltagende mandskaber sendes af sted således i dagens 35,5 km lange holdløb med start og mål i Cholet: 15.10: Mitchelton-Scott 15.15: Team Sky 15.20: Movistar 15.25: Groupama-FDJ 15.30: BMC 15.35: EF Education First 15.40: UAE Team Emirates 15.45: AG2R 15.50: Fortuneo-Samsic 15.55: Direct Energie 16.00: Lotto Soudal 16.05: Lotto-Jumbo 16.10: Cofidis 16.15: Team Sunweb 16.20: Dimension Data 16.25: Katusha-Alpecin 16.30: Bahrain Merida 16.35: Trek-Segafredo 16.40: Astana 16.45: Wanty-Groupe Gobert 16.50: Quick-Step Floors 16.55: Bora-hansgrohe Vis mere

For nøjagtig en måned siden oplevede Jakob Fuglsang og hans Astana-kolleger en bragende nedtur, der straks såede voldsom tvivl om, hvorvidt den 33-årige dansker ville få mulighed for at udleve sine drømme om en podieplacering i Tour de France.

På landevejene omkring den schweiziske by Frauenfeld leverede det kasakhiske kollektiv så elendig en præstation i det indladende 18 km lange holdløb i Tour de Suisse, at det uundgåeligt skabte bange anelser for, hvordan det vil gå, når den tilsvarende disciplin i dag står på programmet.

Af de 21 deltagende mandskaber sluttede Astana som nr. 20 – slået med 1.18 minut af det sejrende amerikanske BMC . Og det resultat opnåedes vel at mærke med seks af de syv ryttere, der i øjeblikket er i aktion i Frankrig.

Skrev et brev til Vinokourov

Reaktionen på det miserable facit lod ikke vente længe på sig.

Politiken erfarer, at Rune Larsen - Jakob Fuglsangs personlige træner gennem mange år og fra denne sæson ansat i en generel funktion som fysisk tilrettelægger hos Astana - der ikke var til stede i Schweiz, men er med her i Touren, skrev et brev til chefen Alexandre Vinokourov, hvor han indgående gjorde opmærksom på de fejl, der efter hans mening var blevet begået, og som kunne være undgået ved at følge hans oprindelige planer.

Selv ønsker Rune Larsen ikke at gå ind i detaljerne i denne sag, men både de nøgne kendsgerninger og udsagn fra eksempelvis Fuglsang og Magnus Cort efterlader ingen tvivl om, at personer omkring holdet havde gjort sig skyldige i alvorlige bommerter.

Fik besked på at følge planen

»Jeg påpegede, at jeg syntes, det var nogle mærkelige beregninger, der var lavet over, hvornår vi skulle yde hvad. Det var i hvert fald ikke det, jeg havde været vant til, men jeg fik besked på, at jeg skulle følge planen«, fortæller Magnus Cort.

»Det varede ikke ret længe, før vi fik set, hvad det førte til. Holdet blev fuldstændig splittet, halvvejs var vi kun de fire mand tilbage, som skulle til mål for at få noteret en tid, og mod slutningen var Jakob ene om at have overskud«.

»Nu er det fortid, og der er blevet rettet op på det, så jeg tror bestemt vi kan levere noget helt andet i dag«.

Cort fulgte sammen med estlænderen Tanel Kangert og italieneren Oscar Gatto Jakob Fuglsang til vejs ende i Schweiz, men som et bevis på, at det ikke var rytternes form der fejlede noget, kørte alle siden et glimrende Tour de Suisse.

Arbejdede hårdt med holdløbet inden Touren

Det mundede ud i sejren i holdkonkurrencen plus som bekendt ud i den individuelle andenplads til Jakob Fuglsang 1.02 minut efter den australske vinder Richie Porte (BMC), og det er ikke så svært at regne ud, hvad det kunne være blevet til, hvis danskeren ikke havde slæbt rundt på sit minus på 1.18 minut netop til Porte efter holdkørslen.

»Der er blevet foretaget de nødvendige justeringer, og det er opmuntrende, at vi så klart har kunnet sætte fingeren på, hvad der blev gjort forkert«, fastslår Jakob Fuglsang.

»Inden Touren havde vi tre rigtigt gode dage i Nice, hvor vi trænede knaldhårdt i netop holdkørsel, og jeg har stor tillid til, at det vil smitte af på Tour-indsatsen«.

Top-5 på en rigtig god dag

Det samme har træner Rune Larsen, der har været med til at udforme den taktik, der skal køres efter i en trup, som i forhold til Schweiz er udstyret med markant ekstra motorkraft i skikkelse af Michael Valgren, men naturligvis lider under savnet af Luis León Sanchez, der i går måtte udgå med brud på albuen.