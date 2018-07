Præsidenten, der også er borgmester, inviterer inden for i sin hjemby

Efter den indledende fase i Pays de la Loire-regionen bevæger Tour-karavanen sig i dag ind i Bretagne, hvor interessen for cykelsport generelt er overvældende, uden at dagens målby Sarzeau dog tidligere har dannet rammen om en etapeafslutning i Tour de France.

Til gengæld har den for nylig opnået en ganske speciel status i den krævende idræt, eftersom borgmesteren i Sarzeau er identisk med den 45-årige præsident for Den Internationale Cykelunion, UCI, David Lappartient.

Franskmanden tiltrådte sin post i UCI ved kongressen i forbindelse med VM i Bergen i september sidste år, hvor han efter et kampvalg stødte englænderen Brian Cookson fra tronen.

Har appelleret til fair behandling af Froome

Lappartient har lige fra de første dage i præsidentembedet vist sig som en mand med kontante og skarpe holdninger, men ordene er langt fra altid blevet fulgt op af umiddelbar handling.

Han var meget hurtig til at fordømme Chris Froome og Team Sky for ikke at trække den firedobbelte Tour de France-vinder ud af konkurrence, straks det blev kendt, at briten var genstand for en dopingefterforskning.

Men efter den totale frifindelse af Froome har Lappartient opfordret til, at alle ryttere i Tour-feltet - herunder altså også Froome - får en fair behandling af tilskuerne langs de franske landeveje.

Det har nu ikke virket, som om den appel har haft synderlig effekt blandt præsidentens landsmænd, og det skal blive ganske interessant at se, hvordan Froome bliver modtaget i Lappartients hjemby.

Område med intenst østers-opdræt

Sarzeau, som ligger ved Morbihan-golfen, har godt 8.000 indbyggere, og østers-elskere kan i rigt mål få stillet deres lyster her, eftersom opdræt af denne for mange så eftertragtede lækkerbisken, udgør et væsentligt erhverv i området.

Det er i øvrigt også kendt for det velbevarede Suscinio-slot fra det 13. århundrede, der i tidernes morgen - eller lidt senere - var hjemsted for hertugerne af Bretagnes ivrige jagtfudfoldelser.