Dagens etape: Fænomenet Sagan er på rekordkurs i den grønne trøje

Bemærkelsesværdige bedsrifter på stribe har den tredobbelte slovakiske verdensmester Peter Sagan (Bora-hansgrohe) gennem årene leveret, og på dagens 204,5 km lange 5. etape i Tour de France mellem to af de store byer i Bretagne Lorient og Quimper tager han det første skridt til atter at indskrive sig i den franske begivnheds rekordannaler.

Det vil nemlig være 89. gang i de otte Tour-deltagelser, han nu er oppe på, at Sagan optræder som indehaver af den grønne pointtrøje, og dermed tangerer han det antal, som den hidtil førende i den statistik tyskeren Erik Zabel registreredes for.

Den tyske sprinter, der i sin karriere udviklede sig til at kunne begå sig også i skrappere terræn - om end ikke i samme grad som Sagan - nåede op på de 89, da han i perioden fra 1996 til og med 2001 totalt dominerede denne kapestrid ved at vinde den de seks år i træk.

Sejrsserien afbrudt sidste år

Den rekord lykkes det måske også Peter Sagan at matche i år, selv om han endnu er tilbageholdende med forudsigelser om, hvorvidt han agter han satse maksimalt på denne konkurrence, der i Paris indbringer den endelige nr. 1 knap 190.000 kr.

Sidste år stillede slovakken op som favorit til at vinde for sjette år på stribe, men da blev hans felttog som bekendt afbrudt på 4. etape til Vittel.

Sagan blev hængt ud som den skyldige, da han i det hektiske spurtopgør kolliderede med den britiske eksverdensmester Mark Cavendish, som styrtede og beskadigede den ene så skulder slemt, at det ødelagde det meste af den resterende del af sæsonen, mens Sagan blev smidt ud af løbet

Nyt element tilføjes Touren i dag

Årets Tour tilføjes i øvrigt i dag et nyt element i forhold til de fire foregående etaper, og i det hele taget byder løbet frem til og med søndag på udfordringer, der skærper sværhedsgraden betydeligt.

På den sidste halvdel af dagens etape afvikles fem bjergspurter – 2 i 4. kategori og 3 i 3. – og op til mål stiger det de afsluttende 700 m med en procent på 9, så det formår kun få af sprinterne at klare.

Det indebærer også, at Sagans værste konkurrent i kampen om den grønne trikot den dobbelte colombianske etapevinder Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) - de to er noteret for henholdsvis 143 og 139 point - efter alt at dømme må vente lidt endnu med at score hattrick, mens slovakken sandsynligvis atter vil markere sig helt i front.

Greg van Avermaet glæder sig

Denne klassikeragtige udfordring tiltaler absolut også belgieren i den gule førertrøje, Greg van Avermaet (BMC), og den 33-årige OL-guldvinder fra Rio ser med forventning frem til den forestående opgave.

»Ruten minder meget om det, vi udsættesd for i de store løb i foråret med en masse små stigninger, og allerede inden jeg kom i gult, havde jeg udset mig denne etape som en chance for at få succes«, fastslår Greg van Avermaet.

Allerede inden jeg kom i gult, havde jeg udset mig denne etape som en chance for at få succes Greg van Avermaet

»I det hele taget synes jeg, det ser lovende ud frem til hviledagen, for brostenene på søndag kender jeg jo også ganske godt, så jeg vil da ikke udelukke, at jeg kører i gult, indtil vi i næste uge rammer Alperne«.

Van Avermaet skal i det samlede klassement nok hovedsagelig vare sig for landsmanden Philippe Gilbert og dennes franske Quick-Step Floors-holdkammerat Julian Alaphilippe, der kun er henholdsvis 7 og 11 sekunder bagud, og som begge burde kunne hævde sig i dagens terræn.