For at være en komplet éndagsløbsrytter skal du kunne gøre dig i en spurt i reduceret felt, kunne køre godt opad, have et eksplosivt ryk og fysik nok til at kunne ligge alene ude foran på flad vej. Du skal også have en veludviklet taktisk sans, god køreteknik og vovemod.