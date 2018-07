Fuglsang revser slumrende holdkammerater

Jakob Fuglsang var udfordret på 6. etape af Tour de France torsdag, men den danske Astana-kaptajn sluttede fint med de øvrige podiebejlere.

På et tidspunkt på etapen knækkede feltet, da Quick-Step forcerede og udnyttede sidevinden, og her havnede Fuglsang i anden gruppe uden at være omgivet af sine holdkammerater.

»Jeg sad alene i anden gruppe, og jeg vidste ikke lige, hvordan de andre var havnet i tredje gruppe. Vi skal selvfølgelig sidde sammen og være mere vakse. Men det var heldigvis så tidligt på etapen, så vi fandt sammen igen«, siger Jakob Fuglsang ifølge TV2 Sport.

Fuglsang og Astana fik kontakt med fronten igen, men senere på etapen styrtede danskeren.

»Jeg var en tur i brændenælderne denne gang. Med 20 kilometer til mål var der en panikopbremsning foran mig, og jeg fik ikke lige stoppet, så jeg fik forhjulet ud i noget grus«.

»Cyklen skred ud, og jeg fik lige tumlet en tur, men heldigvis ser det heller ikke ud til at være noget slemt denne gang«, siger Jakob Fuglsang.

Igen fik Fuglsang kontakt med de forreste, og han sad dermed, hvor han skulle, da rytterne første gang kørte på Mûr-de-Bretagne.

Danskeren kom i mål tre sekunder efter vinderen, som var Dan Martin fra UAE Emirates-holdet.

I den samlede stilling er Jakob Fuglsang nummer ti med 53 sekunder op til Greg Van Avermaet i den gule førertrøje.

ritzau