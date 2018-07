Fuglsang overvinder chok - og irsk sejr, da flere stjerner tabte tid

Klassementsaspiranterne kom ud af skabet og stak snuden frem til Tour de Frances 6. etape, der bød på 181 km fra Brest til den imødesete finale i Mûr-de-Bretagne Guerlédan. Men ikke alle stjerner var lige heldige.

Da afgørelsen faldt i Mûr-de-Bretagne Guerlédan på den 2 km lange og 6,9 procent stejle stigning satte ireren Dan Martin (UAE Team Emirates) turboen til og kørte først over stregen og gav flere af de helt store navne baghjul.

Dan Martin henviste Pierre Latour (AG2R) og Alejandro Valverde (Movistar) til de sekundære placeringer.

Jakob Fuglsang (Astana) overvandt indledende vanskeligheder og var med en lille eksklusiv gruppe – uden blandt andet Chris Froome (Sky) - hjem som nummer 15 med et minus på beskedne 3 sekunder til Dan Martin.

Med ca. 27 km til målet blev Jakob Fuglsang ramt af uheld, da han først styrtede – ud i nogle brændenælder – og derefter måtte indkassere en punktering. Med hjælp fra resten af de turkisblå kom podiebejleren dog op til det decimerede hovedfelt og kunne være med fremme til sidst.

Mindre heldig var en anden toprytter, Sunwebs Tom Dumoulin.

Hollænderen fik en defekt 5 km fra den krævende opløbspassage og satte små 50 sekunder til i forhold til rivalerne. Han kan takke Søren Kragh Andersen for, at han ikke kom kom til mål med et større tidstab. Også franske Romain Bardet (Ag2R) satte tid til - omkring 30 sekunder - efter defekt.

