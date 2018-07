Professor: Er forbud mod doping moralsk acceptabelt? Bør brug af doping være ulovligt ifølge dansk lovgivning?

Mulighederne for at anvende doping rejser en lang række forskellige etiske spørgsmål:

Er Wada’s gældende forbud mod doping moralsk acceptabelt?

Bør brug af doping være ulovligt ifølge dansk lovgivning?

Hvor hårdt og hvordan bør man straffe atleter, der anvender doping?

Er det etisk forsvarligt at teste atleter for anvendelse af doping døgnet rundt og for eksempel teste dem om natten før en vigtig konkurrence?

Er det rimeligt, at atleter altid skal fortælle Wada, hvor de opholder sig?

Skal et helt hold (for eksempel et fodboldhold) modtage en kollektiv straf, hvis bare én spiller på holdet, uden de andre ved det, har anvendt doping?

Selv om alle disse spørgsmål er centrale og vigtige – og til dels hænger sammen – så er dét det første spørgsmål, der er i fokus for denne korte bog. Nemlig en kritisk diskussion af forskellige svar på spørgsmålet:

Er Wada’s gældende forbud mod doping moralsk acceptabelt?

At der er tale om et tunnelsyn i den danske og internationale debat om doping, kan der være mange forklaringer på.

Men det er klart, at den kendsgerning, at det kan have store personlige omkostninger for blandt andre atleter og idrætslæger at ytre sig offentligt og negativt om de gældende dopingregler, lægger en kraftig dæmper på en kritisk og nuanceret offentlig dialog. Hvis en atlet, idrætslæge, træner eller idrætsleder ytrer sig kritisk om de gældende dopingregler, kan det være ensbetydende med et farvel til sponsorer, arbejde, netværk og venner. For det har store omkostninger, især for folk inden for sportsverdenen, at udtale sig kritisk om doping.

Tænk, hvis cykelrytteren Rolf Sørensen udtalte sig positivt om doping og sagde: »Det er superfedt, det er slet ikke sundhedsskadeligt – tværtimod – hvis bare man får hjælp fra en dygtig læge og følger hendes råd«.

Hvis Rolf Sørensen talte parnasset imod på denne måde, vil han næppe kunne beholde sit job som cykelsportskommentator for TV 2, og han vil nok også miste noget af sin folkelige popularitet.

Men det er et problem, at mange af de personer, der ved noget om doping i praksis, ikke kan udtale sig offentligt og kritisk om dopingreglerne, uden at det vil have store omkostninger.

Det er vigtigt, at vi har en kritisk offentlig og politisk debat om doping. For hvilken dopingpolitik der er gældende, har, som vi har set det, stor betydning for en lang række menneskers liv. Ikke blot for atleterne og deres pårørende. Den gældende dopingpolitik har også stor betydning for, hvilket råderum der er moralsk og juridisk tilgængeligt for idrætslæger, trænere, sportsledere og medicinalfirmaer.

Desuden, og nok så vigtigt, har den gældende dopingpolitik også betydet, at for eksempel Rusland bliver udelukket fra en lang række internationale sportskonkurrencer, fordi de systematisk har snydt med dopingtest til fordel for russiske atleter. Denne udelukkelse vil let få negativ indflydelse på international storpolitik og diplomati mellem Rusland og andre lande. Så hvorvidt doping er strafbart eller ej, kan også have storpolitiske konsekvenser.

Jeg mener, at det både er et videnskabeligt og demokratisk problem, at de mennesker, der ved noget om doping og ønsker at kritisere den gældende dopingpolitik, ikke har nogen reel stemme i debatten.

Jeg ønsker med denne bog at lade kritikerne af den officielle og gældende dopingpolitik få en sådan stemme. Hertil kan man hævde, at brug af doping bare er indlysende forkert.

Det mener jeg ikke.