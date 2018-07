På grænsen: Riis holdt mig ude »på grund af et maveonde«

Jeg var privilegeret. Før jeg fyldte 30, havde jeg været i 130 lufthavne. Jeg havde besøgt New Zealand, Australien, Brasilien og Hawaii. Og været i USA og Canada flere gange, end jeg kunne tælle.

Uddrag Tourens bøger Hver dag under Tour de France bringer vi uddrag fra en af de aktuelle bøger om verdens største etapeløb. I dag: ’Udbrud – cykling og andre sandheder’ af Michael Rasmussen og Mikael Jalving, udgivet af People’s Press

Min deltagelse i det globale mtb-cirkus havde været en jordomrejse. Nu var det Europas landeveje, der kaldte. Jeg følte mig i disse år så stærk, som jeg overhovedet kunne blive på mountainbike, og så mig om efter en dør tilbage til landevejssporten.

I 1999, da jeg lige var blevet verdensmester, skulle der køres VM på landevej i Verona. Logikken fra Lugano i 1996 gentog sig: Jeg fik intet tilbud om at stille op for Danmark, selv om terrænet passede mig strålende, og til trods for at jeg var til at få øje på. Dolomitterne var nærmest min hjemmebane. Men nej.

Og ironisk nok var der tilmed en ledig plads på landsholdet, som stod ubenyttet hen. Det plager mig stadig den dag i dag. Landevejssporten var det sted, hvor de største slag stod, og dem ville jeg gerne deltage i.

Jeg ville med til Tour de France for at se, hvor god jeg ville være der, og for at indfri mit 20 år gamle løfte: »Vent bare til år 2000, og se så godt efter tv-reportagerne fra Tour de France«, havde jeg udtalt til Holbæk Amts Venstreblad, da jeg lige var begyndt i Holbæk Cykle Ring. Journalisten må have smilet og tænkt sit: endnu et indbildsk barn. Men jeg regnede kun få år forkert, for i 2001, i en alder af 27 år, var jeg så heldig, at CSC-Tiscali med Bjarne Riis ved roret var villig til at give mig chancen på en slags lærlingekontrakt.

Da jeg så havde været holdets bedste mand i mine første tre løb, blev min lærlingetid forvandlet til en rigtig kontrakt. Lønnen var ingen formue, men det betød ingenting for mig. Det vigtigste var, at jeg nu var på vej mod at realisere min drengedrøm. For alvor.

Jeg havde spurgt Bjarne Riis på cykelmessen i Milano, om ikke jeg skulle hjælpe dem. Bjarne er jo ikke kendt som typen, der svarer hurtigt, så jeg havde nærmest opgivet tanken, da han ringede senere på dagen og spurgte, om jeg kunne køre tirsdag, torsdag og lørdag i ugen efter. Det kunne jeg.

Jeg cykler – alle ugens dage – og få dage efter min CSC-debut kørte jeg i mål som nummer 20 i Italiens hårdeste endagsløb, Giro dell’Emilia. Året efter var jeg hjælperytter for Tyler Hamilton i Giro d’Italia, hvor han led i Dolomitterne, min egen baghave, som jeg kunne assistere ham godt i. Hamilton endte på andenpladsen.

Jeg havde endnu ingen store sejre på meritlisten, men blev af flere anset for at være det nye danske håb. Jeg labbede skudsmålet i mig, men vidste, at indfrielsen af mit talent krævede mere hårdt arbejde og nye ofre. Efter et års arbejde på CSC ønskede jeg en forlængelse af min kontrakt med Bjarne Riis, og vi var sådan set enige om betingelserne.

Jeg havde lige snuppet tredjepladsen i Giro dell’Emilia i Bologna og skulle køre Giro della Provincia di Lucca få dage senere.

Her blev jeg imidlertid pillet af startlisten på grund af en intern hæmatokritmåling, som nærmede sig 50 procent – for ikke at risikere, at jeg lå over den tilladte grænse ved den officielle kontrol næste morgen. Jeg ønskede selv at køre løbet, for jeg var i topform. Jeg diskuterede med sportsdirektør Johnny Weltz og holdejer Bjarne Riis, hvordan situationen skulle håndteres. Men det blev hen over mit hoved besluttet, at jeg ikke kunne deltage i løbet »på grund af et maveonde«.

I virkeligheden var jeg indlogeret på et nærliggende hotel, hvorfra jeg hurtigt kunne stille på rytterhotellet, hvis det skulle vise sig, at UCI’s kontrollanter ikke dukkede op.

Det gjorde de imidlertid. Jeg var rasende.