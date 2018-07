Sagan slår lige akkurat rivalerne på målstregen

For tredje gang i dette Tour de France løb Peter Sagan (Bora-hansgrohe) med en sejr, da han spurtede først over stregen på 13. etape.

Flere af etapeløbets topsprintere udgik på bjergetaperne tidligere på ugen, og det var derfor en decimeret sprinterflok, der kæmpede med om sejren.

Sagan vandt foran Katusha-nordmanden Alexander Kristoff og Arnaud Demare fra FDJ.

Danske Magnus Cort blev nummer syv på etapen.

Som forventet fik etapen ingen indflydelse på toppen af klassementet. Sky-rytterne Geraint Thomas og Chris Froome ligger fortsat nummer et og to, mens Sunwebs Tom Dumoulin er på tredjepladsen.

Vincenzo Nibali stillede ikke til start på etapen på grund af styrtet på Alpe d'Huez. Af samme årsag rykkede Jakob Fuglsang op på tiendepladsen.

Efter en smule kamp kom fire ryttere i udbrud fra etapens start.

Feltet lavede bred front på tværs af hele vejen for at bremse udflugtslysten, men alligevel slap først Thomas De Gendt og Thomas Scully og siden Michael Schär samt Dimitri Claeys på eventyr.

Efter 30 kilometer og med 140 kilometer til mål havde de fire fået et forspring på 3 minutter og 24 sekunder ned til feltet, men dernede ville FDJ og andre af de få hold med topsprintere tilbage ikke lade den mulige etapesejr glide fra sig.

FDJ har stadig Démare med i løbet, og uden etapesejr var særligt han en af dem, der skulle forsøge at lukrere på afskeden med sprinterne Michael Matthews, Dylan Groenewegen, Fernando Gaviria, André Greipel, Marcel Kittel og Mark Cavendish.

Tilsammen har de nævnte udgåede sprintere 63 Tour-etapesejre på cv'et.

Udbryderne fik uvanligt kort snor og lå hurtigt under to minutter foran, selv om de på den første time havde tilbagelagt 48,1 kilometer på den hurtige etape.

Derfra var kunsten for feltet ikke at hente dem, men hele tiden at sørge for, at de hverken blev halet for tæt på eller kom for langt væk.

Med godt fem kilometer til mål var det slut for den sidste tilbageværende udbryder, og feltet bragede samlet mod målstregen.

Kristoff og Demare gav alt, hvad de havde, men på stregen var Sagan igen stærkeste mand.

Ritzau