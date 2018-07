Tilfreds Fuglsang: Det tjente intet formål at angribe

Tilfredsheden lyste ud af Jakob Fuglsang, da han mødte medierne ved Astana-bussen efter at have krydset målstregen som nr. 14 i selskab med hovedparten af de ryttere, der er hans nærmeste konkurrenter til en samlet topplacering i Tour de France.

»Jeg kom godt gennem dagen, selv om det på den sidste stigning slæbte en smule på, men jeg vidst jo, at vi var lige ved at nå toppen, så der var ingen grund til at bruge for mange kræfter på at komme længere frem. Der var kontrol over situationen«, konstaterer den danske Tour de France-hovedperson.

»Jeg rykker op som nummer 4 i klassementet, og det er helt fint, men i sig selv betyder det ikke så meget lige nu, for hovedparten af de ryttere, der er mine rivaler, ligger inden for ganske få sekunder«.

Fuglsang ved, hvad der krælves fror at nå podiet

»I øvrigt koncentrerer jeg mig først og fremmest om selve løbet og ikke om de øvrige ryttere. Jeg ved med mig selv, hvad der skal til for at nå podiet, og det arbejder jeg efter«.

»Da jeg hørte, at der var modvind på Col de la Colombière, besluttede jeg, at det ikke tjente noget formål at angribe og slet ikke i en gruppe med så mange stærke ryttere«.

»Der venter en ny hård opgave på næste etape, og forhåbentlig er der nogen, der har brugt lidt for meget energi på turen til Le Grand-Bornand, så det kan komme mig til gode«.

De forestående udfordringer, som Fuglsang hentyder til, melder sig i dag på 11. etapes blot 108,5 km, der indledes i Albertville og slutter med løbets første målpassage på en tinde i det lille skisportssted La Rosière 1.855 m over havets overflade.

Van Avermaet: jeg er stolt af min indsats

Også en af gårsdagens helte, belgieren Greg Van Avermaet (BMC), der forsvarede sin gule førertrøje så mesterligt, har den kommende etape i tankerne.

»Jeg forudser, at det bliver uhyre svært også at ligge nummer 1 i aften. Dels brugte jeg mange kræfter i går, dels tror jeg, at den meget korte distance lægger op til en helt anden udvikling«, siger Greg Van Avermaet.

»Jeg er imidlertid lykkelig for den ekstra dag, jeg mod manges forventning har fået i gult. Jeg besluttede mig for, at jeg endnu en gang ville ære trøjen ved at gå til angreb. Det gjorde jeg i søndags på brostenene og altså nu yderligere en gang, så jeg synes, jeg har grund til at være stolt over min indsats«.