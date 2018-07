Rolf Sørensen: Sådan er en arbejdsdag under Touren

Tour de France er et kæmpe show. 4.500 personer rejser med rundt, når man tæller løbsorganisation, hold, partnere, reklamekaravane, leverandører og mediefolk med. Min arbejdsdag som kommentator er lige så lang og måske nok også længere, end da jeg deltog i løbet som rytter:

uddrag Tourens bøger Hver dag under Tour de France bringer vi uddrag fra en af de aktuelle bøger om verdens største etapeløb. I dag: ’Rolf Sørensens store cykelalmanak’ af den tidligere professionelle cykelrytter og nuværende ekspert hos TV 2 under Tour de France Rolf Sørensen, udgivet af People’s Press.

Typisk står vi op mellem klokken 7 og 8 om morgenen. Det afhænger af, hvor tæt vi er på målbyen. Vi er aldrig til etapens start.

Ved 8.30-tiden kører vi mod dagens målby (medmindre vi har overnattet i den og bare kan gå på arbejde). Dennis Ritter går i kommentatorboksen med det samme, når vi ankommer ved 10-tiden. I boksen føler han ro. Han er den eneste, der sidder der så tidligt og forbereder sig, selv om vi først er på tv fra klokken 14.

Imens cykler jeg en tur. Jeg kører 30 kilometer ud og 30 kilometer tilbage. Typisk møder jeg andre eksperter som Sean Kelly eller Pedro Delgado eller en sportsdirektør, som er ude at rekognoscere, og jeg noterer mig også de vigtige detaljer i finalen. Er der en bro, hvor vejen snævrer ind? Er svingene skarpe på vej mod opløbet etc.? For mig er det vigtigt at se tingene selv inden kommenteringen. Ude på ruten kan jeg også lade op og slippe for den al larm, der er i målområdet. Derefter tager jeg et lynbad og kommer til kommentatorboksen så sent som muligt. Helst et kvarter før udsendelsen.

Jørgen Leth kommer et par timer før, når han har spist frokost, og læser aviserne og tager noter.

Vi spiser i cateringafdelingen hos en franskmand, der hedder Philippe. Han laver retter baseret på lokalområdet. Afdelingen bruges af os i TV 2, DR, NBC og nogle amerikanere, og det er et fantastisk spisested, for også der møder man tidligere ryttere og eksperter. Robbie McEwen, Christian Vandevelde, Jens Voigt, you name it. De kan fortælle dig de sidste nyheder fra deres del af verden, og du får virkelig nogle insiderhistorier, hvis du har ørerne på stilke.

Tre vinkler

Oppe i boksen kommer Dennis, Jørgen og jeg altså med hver vores udgangspunkt, og så lægger vi en plan for, hvad der skal siges og diskuteres på dagen. Dennis lægger slagplanen, men den kan ryge på gulvet, når cykelløbet starter. Hver tredje dag ryger planerne i vasken, fordi begivenhederne eksploderer, og det er så der, jeg skal være ekstra skarp.

Når rytterne er kommet i mål, så er der typisk studie derhjemme, hvor vi er standby. Måske lukker jeg lige øjnene et øjeblik, og vores producer, Rasmus, ved, at han skal tage fat i mig, 3 minutter før jeg eventuelt skal på med en analyse efter etapen.

Vi er måske på tv tre-fire gange efter etapen, og så kører vi fra målområdet ved 19-tiden. Jørgen kører gerne som den første før os andre. Der kan snildt være 200 kilometer til hotellet.

Vi snakker lidt cykelløb, og jeg falder i søvn, når vi har planlagt køreturen. Gps’en siger måske én ting, men jeg kan huske, hvad vi gjorde de foregående år på de veje, og hvor der kan komme trafikproblemer, fordi Tour-karavanen blokerer vejen.

Køreturen mod hotellet er altid spændende. Hvis vi er fremme senest klokken 21.45, kan vi nå at få mad. Om ikke andet lidt frisk brød, skinke, ost og sådan. Især i Sydfrankrig. Så er det op på værelset med kufferten i en fart, ned til bordet og få et glas rødvin. Så er der ro på, og det er klart at foretrække frem for at skulle køre et eller andet sted hen.

Skæringspunktet er klokken 22

Kan man ikke nå frem til hotellet inden klokken 22, står den på motorvejssandwich (som de ofte smører med plantemargarine i Frankrig), og det er det værste. Nogle gange ringer vores teknikere og siger, at de er fremme ved 23-tiden. De skal jo pakke alting ned, før de kan køre fra målområdet, og så sørger jeg lige for at bestille en øl til dem, men det er så også det; du skal ikke ud i de store udskejelser, for så er du færdig dagen efter.