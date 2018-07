Dagens målby: Da Magnus Cort var første mand på toppen af Alpe d’Huez

Et af de mest legendariske scenerier fra en målpassage på Alpe d'Huez: Franskmanden Bernard Hinault (th) og hans amerikanske holdkammerat Greg Lemond krydser stregen i den helt store forbrødring - Hinault vandt etapen, og Lemond sikrede sig sin første samlede sejr. (ARKIV) Frenchman Bernard Hinault (R) and his teammate US Greg Lemond smile as they cross the finish line together at the end of the 18th stage of the Tour de France between Briançon and l'Alpe d'Huez on July 21, 1986. Hinault won the stage and Greg Lemond retained his leader's yellow jersey and went on to win his first Tour de France in Paris becoming the first American to do so. Tre danske Tour de France-ryttere skal for første gang opleve infernoet i hårnålesvingene. Det skriver Ritzau, onsdag den 18. juli 2018.. (Foto: /Ritzau Scanpix)