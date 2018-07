Dagens etape: Manden i gult forudser, at det afgørende slag skal udkæmpes i dag

Den form for våbenhvile, som indebærer, at den samlede stilling er fuldstændig uændret blandt de bedste, er til gengæld et overstået kapitel, når næste akt i Tour-dramaet på grænsen mellem Frankrig og Spanien udspilles i dag.

Her byder programmet på den usædvanlig komprimerede kappestrid på blot 65 km – den korteste etape i Tour de de seneste 30 år – på færden fra Bagnères-de-Luchon til målet på toppen af Col du Portet, som hæver sig 2.215 meter havets overflade og skuer ud over skisportsstedet Saint-Lary-Soulan, der er tildelt statussen som målby.

Det har den været ti gange tidligere, men i samtlige tilfælde har endestationen været en anden af tinderne i nærheden af Saint-Lary-Soulan, Pla d’Adet.

Flop eller vanvittigt ræs

Som en nyskabelse sendes de 20 bedst placerede af sted fra startbokse og derefter de næste 20 og så fremdeles, men ikke med andre tidsforskelle, end selve denne usædvanlige fremgangsmåde medfører, så det handler for de sidste om hurtigst muligt at finde frem til deres respektive kaptajner.

Feltet styrer direkte til vejrs mod Col de Peyresourde, efter nedkørslen med det samme op mod Col de Val Louron-Azet, og endelig venter efter et nyt hektisk ridt ned i dalen: finaleklatreturen op til Col du Portet.

»Det bliver enten et flop, hvor der absolut intet sker, eller også et vanvittigt ræs fra start til slut, og egentlig er jeg mest tilbøjelig til at tro det første«, lyder vurderingen fra Jakob Fuglsang.

»Der bliver talt meget om, at det er en ultrakort etape, og det passer da også, hvad distancen angår. Men på grund af stigningerne skal vi jo være i sadlen i omkring 2 timer, så der er ikke ligefrem tale om en form for sprint. Det er svært at se, hvordan det skal udfolde sig, men jeg kan da godt forestille mig, at mange vil være forsigtige«.

Ikke fuld gas fra start

Indehaveren af den gule førertrøje, waliseren Geraint Thomas (Team Sky), har sin klare opfattelse af, hvordan etapen skal gribes an.

»Jeg tror, det vil være alt for risikabelt at give fuld gas fra start, for så er der en oplagt fare for, at kræfterne er brugt op inden den sidste 16 km lange stigning helt op i den tynde luft«, konstaterer Geraint Thomas.

»Det handler om at gå til etapen på en klog måde og ikke lade sig rive med af, at nogen måske straks angriber«.

»Jeg regner med, at der vil opstå markante huller, og efter min mening kan etapen meget vel blive altafgørende for det endelige udfald af løbet. Men jeg kan garantere så meget, at Chris Froome og jeg ikke vil køre mod hinanden, før det eventuelt udvikler sig til en direkte duel mellem os på bjerget«, understreger Geraint Thomas, der i øvrigt ikke forudser, at den usædvanlige startprocedure får synderlig indflydelse på etapeforløbet.