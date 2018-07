Dagens etape: Sagan er et skræmmende eksempel på, at trivielle fraser kan give god mening

Trivielt kan det lyde, når stort set alle idrætsfolk anvender fortærskede fraser som »jeg tager det dag for dag« eller »jeg tager ingenting for givet, før målet er nået«, når de står på tærsklen til en stor triumf, men ikke vil erkende, at den rent faktisk er i hus.

Men med den tredobbelte slovakiske verdensmester Peter Sagen (Bora-hansgrohe) som et skræmmende eksempel på, at der er en særdeles reel årsag til at anvende disse slidte vendinginger, er det sådan set ganske forståeligt, at også indehaveren af den gule førertrøje i Tour de France Geraint Thomas (Team Sky) tager kraftige forbehold for, at han allerede har vundet den 105. udgave af verdens skrappeste cykeludfordring.

»Jeg ved af personlig erfaring, at det kan give bagslag at tage glæderne på forskud, så jeg bliver ved med at forberede mig ligeså omhyggeligt, som jeg hele tiden har gjort«, konstaterer den 32-årige waliser inden 20. etapes 31 km lange opgør mod klokken fra Saint-Pée-sur-Nivelle tyil Espelette i det sydvestligste hjørne af Frankrig.

Bedst tænkelige udgangsposition

»Et styrt eller en maskinskade kan stadig nå at spille en meget afgørende rolle i løbet, så jeg lader mig bestemt ikke rive med endnu, selv om situationen ser meget gunstig ud«.

Og det gør den så sandelig, for med et forspring på 2.05 minutter til sin nærmeste konkurrent, den hollandske enkeltstartsverdensmester Tom Dumoulin (Team Sunweb), 2.24 til gårsdagens slovenske etapevinder Primoz Roglic (Lotto-Jumbo) og 2.37 til sin detroniserede holdkammerat, den firedobbelte britiske Tour-vinder Chris Froome (Team Sky) kunne Geraint Thomas ikke ønske sig en bedre udgangsposition til det, der må betegnes som den vigtigste opgave i hans karriere.

For selv om Geraint Thomas har to olympiske guldmedaljer og tre VM-titler i 4 km holdforfølgelsesløb på sit i forvejen imponerende generalieblad, vil en samlet sejr i Tour de France befinde sig i en helt anden klasse.

Fire kandidater til etapesejren

De tre nævnte rivaler må formodes at udgøre de værste trusler mod Geraint Thomas i det samlede klassement, men også i kampen om etapesejren.

Det forekommer nemlig højst sandsynligt, at vinderen af dagens udfordring på den meget utraditionelle enkeltstartsrute i det stærkt kuperede terræn i Baskerlandet skal findes blandt disse fire. Verdensmesteren Tom Dumoulin har vist sig uhyre stærkt kørende, men har i de afgørende situationer også måttet optræde som en enmands hær overt for de væsentligt stærkere Sky- og Lotto-Jumbo-mandskaber.

I dagens kappestrid kommer det ikke til at spille nogen rolle, for her får Dumoulin mulighed for at udfolde sine kvaliteter på lige vilkår.

Derfor skulle det heller ikke undre, om rækkefølgen bliver den samme som ved VM i Norge for 10 måneder siden med Dumoulin øverst på skamlen fulgt af Roglic, men ikke med så stort forspring til Geraint Thomas, at det får nogen afgørende indflydelse på løbets samlede udfald.