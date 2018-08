Bjarne Riis er trukket i arbejdstøjet på flere fronter Den tidligere danske Tour de France-vinder har travlt med at styre tropperne i PostNord Danmark Rundt og ordne papirerne til avancement til 2. division.

Efter de seneste uger jævnligt at være tonet frem på tv-skærmene som ekspertkommentator i TV2s Tour de France-studie er Danmarks eneste vinder af verdens mest krævende cykelbegivenhed Bjarne Riis trukket i arbejdstøjet væsentligt tættere på det miljø, der har fyldt så meget i hans liv.

For et par uger siden meddelte Riis’, Lars Seiers og Jan Bech Andersens 3. divisionshold Team Virtu Cycling, at samarbejdet med sportsdirektør Michael Skelde ophørte med øjeblikkelig virkning, fordi der var uenighed om styringen af holdet.

Det betyder, at Bjarne Riis selv sammen med Skeldes hidtidige højre hånd Daniel Foder skal gelejde de seks ryttere, som udgør Team Waoos trup – holdet har også i 11. time skiftet navn – gennem strabadserne i PostNord Danmark Rundt.

To 2. divisionshold fra næste sæson

»Jeg er mere involveret i de rent praktiske funktioner omkring holdet, end jeg længe har været«, fastslår Bjarne Riis, der også har haft voldsomt travlt med at få ordnet formaliteterne omkring næste år at lancere sit mandskab på det næsthøjeste internationale niveau som såkaldt ProContinental team.

»Papirerne er ikke sendt ind endnu, men det sker, for det er den vej, vi vil gå«.

Dermed vil dansk cykelsport i 2019 stå med to kollektiver i denne 2. division, eftersom Riwal CeramicSpeed forleden meddelte, at det ligeledes har indsendt ansøgning om en sådan forfremmelse.

Fortsætter med danskere som grundstammen

»Det er nu ikke, fordi Riwal ønsker at rykke en kategori højere op, at vi også gør det. Jeg hørte først om Riwals planer for et par dage siden, og det siger sig selv, at vi har været i gang i længere tid«, siger Bjarne Riis.

»Basen i vores ryttermateriale vil fortsat være dansk, fordi vi har så mange talenter herhjemme. Og flere af dem er jo allerede på holdet. Men truppen skal da også suppleres med nogle udlændinge, så vi kan være konkurrencedygtige i de udfordringer, vi nu bliver stillet over for«.

At der er interesse for Riis’ ryttere, ses af, at Mikkel Fröhlich Honoré, selv om han har været ude i længere tid med en skade, netop her pr. 1. august har tiltrådt et job på prøve hos årets belgiske succeshold Quick-Step Floors, der allerede har Michael Mørkøv og Kasper Asgreen på lønningslisten.

Mindst 16 ryttere på kontrakt

Beslutningen om næste år at søge licens som såkaldt ProContinental Team hos Den Internationale Cykelunion, UCI, og dermed rykke et skridt nærmere det endelige mål, som hedder et comeback til WorldTouren, indebærer både øgede udgifter og rettigheder, hvilket naturligvis også gælder Riwal CeramicSpeed.

Holdene skal mindst have 16 ryttere på kontrakt til en miniminusløn på lige omkring 230.000 kr. Desuden skal staben omkring de aktive også udvides.

Med avancementet kan disse 2. divisionsmandskaber i princippet deltage i samtlige cykelløb inclusive de store rundture, men er afhængige af arrangørernes velvilje i form af wildcard.

Går ikke efter klassementet

I PostNord Danmark var Team Waoo tæt på triumf gårsdagens kongeetape til Vejle, men Alexander Kamp, der havde satset meget på netop denne styrkeprøve, måtte som bekendt se sig overtrumfet af den belgiske crossverdensmester Wout van Aert (Veranda's Willems-Crelan).

Kamp er den bedste placerede dansker sammenlagt som nr. 2 med et minus på 6 sekunder til belgieren, men den kendsgerning interesserer nu ikke den 24-årige tidligere nationale mester synderligt.