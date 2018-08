Drønende dansk nedtur i EM-drama, hvor outsidere sikrer sig hovedrollerne Italieneren Matteo Trentin er ny europamester i landevejscykling med Michael Mørkøv som bedste dansker på 11. pladsen

Drømmen om dansk succes ved europamesterskaberne i landevejscykling skylledes ud i intetheden på de regnvåde gader i Glasgow, hvor den 29-årige italiener Matteo Trentin efter 230 rasende hårde kilometer spurtede sig til guldet i en lille udbryderegruppe foran de to unge cykelcrossspecialister hollænderen Mathieu van der Poel og den nylige vinder af PostNord Danmark Rundt belgieren Wout van Aert.

De rød-hvide forventninger var først og fremmest knyttet til etapevinderen fra Tour de France, Magnus Cort, samt en anden af de unge, succesrige løver Mads Pedersen, der i forrige weekend imponerede med triumfen på enkeltstarten i etapeløbet på hjemmebane, men da strabadserne for alvor spidsede til i Skotland, var de begge allerede sat ud af spillet.

Punktering satte Cort ud af spillet

22-årige Mads Pedersen udgik efter knap to tredjedele af løbet og erkendte bagefter ærligt, at han simpelthen ikke havde dagen til at begå sig i det skrappe selskab.

Det skete i øvrigt næsten samtidig med, at den tredobbelte slovakiske verdensmester Peter Sagan sakkede agterud og ligeledes måtte se i øjnene, at han ikke kunne være med længere.

Lidt længere holdt Magnus Cort liv i håbet, men med 73 km tilbage punkterede den 25-årige bornholmer, og i det højt opskruede tempo og uden assistance fra holdkammerater - kun Michael Mørkøv og Kasper Asgreen var på det tidspunkt tilbage i løbet, hvor radiokommunikation ikke var tilladt - var det umuligt for Cort at få tilslutning til feltet igen.

Lasse Norman, Casper Pedersen, Alexander Kamp og Michael Carbel var inden da stået af, mens Mørkøv og Asgreen fortsatte til den bitre ende.

Ambitionerne ikke i nærheden af at blive indfriet

Begge leverede en absolut godkendt præstation, og de fik da også acceptable placeringer ud af det som henholdsvis nr. 18 og 26, da de med Mørkøv som første mand i en gruppe på 19 ryttere krydsede stregen med et minus på 2.32 minutter.

Men generelt må det fastslås, at den danske indsats var skuffende. Næsen var sat op efter medalje - en realistisk ambition på baggrund af de resultater, der er opnået hidtil i sæsonen. I stedet udviklede det sig til en bragende nedtur, og det fornemmedes aldrig, at målsætningen var blot i nærheden af at blive indfriet.

Michael Mørkøv sad godt placeret, da det udbrud, som skulle vise sig at være afgørende, etableredes med cirka 50 km tilbage, men den rutinerede dansker havde simpelthen ikke benene til at gå med.

Lutter outsidere i det afgørende udbrud

Måske har det også spillet ind, at der blandt den halve snes ryttere, som slap af sted, ikke var en eneste af forhåndsfavoritterne, men derimod outsidere som de senere medaljevindere.

Både Belgien og Italien, som indtil da havde været de dominerende i feltet og sørget for at holde samling på tropperne, var tilsyneladende fuldt ud tilfreds med, at henholdsvis Wout van Aert og Xandro Meurisse samt Matteo Trentin og Davide Cimolai var blandt udbryderne, for der blev aldrig iværksat et reelt forsøg på at neutralisere offensiven.

Mens der således var stilstand bagude, opstod der dramatik i front, da halvdelen af lykkeridderne styrtede i et af rutens talrige sving 9,5 km fra mål.

To unge crosseksperter imponerede

Van der Poel, van Aert, Trentin, Cimolai og spanieren Jesus Herrada holdt sig på cyklerne, og selv om Meurisse nåede op igen inden for de sidste 1.000 m, stod det klart, at opgøret om sejren skulle stå mellem de fem.

Cimolai, der gennem hele løbet havde optrådt i en forrygende hjælperrolle, ofrede sig også i spurten, og da Trentin benyttede sig af landsmandens forarbejde, var de øvrige uden chance.

Imponerende var det under alle omstændigheder, at de to 23-årige crosseksperter Mathieu van der Poel og Wout van Aert ved en af deres sjældne optrædener på landevejen formåede at hævde sig i verdenseliten.