Tempofænomen knuser al modstand og erobrer for andet år i træk Vuelta-førertrøjen Australieren Rohan Dennis var urørlig på den 8 km lange enkeltstart i Málaga, hvor den danske debutant Kasper Asgreen kom fint fra start.

Med et tordnende temporidt tilintetgjorde den 28-årige australier Rohan Dennis (BMC) suverænt samtlige rivaler og levede op til favoritværdigheden, da den 73. udgave af Vuelta a España her til aften indledtes med en 8 km enkeltstart i Málagas gader.

Den tidligere timeverdensrekordholder tilbagelagde distancen på 9.39 minutter, hvilket svarer til en gennemsnitshasstighed på 49,761 km/t, og kun polakken Michal Kwiatkowski (Team Sky) og den belgiske europamester Victor Campenaerts (Lotto Soudal) formåede slået med henholdsvis 6 og 7 sekunder at køre nogenlunde lige op med Dennis.

Australieren erobrede dermed ligesom sidste sæson løbets første røde førertrøje, men i 2017 skete det på baggrund af BMCs' sejr i holdløbet, og dengang fik Dennis kun lov at beholde den eftertragtede trikot en enkelt dag, inden han måtte aflevere den til belgieren Yves Lampaert.

Stræber efter at blive klassementsrytter

Rohan Dennis, der fra næste år bliver holdkammerat med blandt andre italieneren Vincenzo Nibali på Bahrain Merida, har længst bebudet, at han søger at gennemføre en transformation fra decideret tempospecialist til en rytter, der kan satse på det samlede klassement i de store rundture, som eksempelvis briterne Bradley Wiggins og Geraint Thomas har gjort det.

Endnu har australieren ikke leveret bevis på, at han får succes med denne forvandling, men nu har han i hvert fald skabt sig et spændende udgangspunkt i Vueltaen i bestræbelserne på at gøre et forsøg.

Dennis kørte i årets Giro d'Italia i den lyserøde førertrøje i 4 dage, efter at han indledningsvis var blevet slået på enkeltstarten i Jerusalem af hollænderen Tom Dumoulin, men han evnede ikke at holde fast i positionen løbet igennem og sluttede som nr. 16.

Har også båret førertrøjen i Tour de France

Også i Tour de France har Rohan Denis været indehaver af førertrøjen en enkelt dag, men det var inden, han begyndte at udvikle sine klassementsambitioner.

I 2015 henviste australieren så skrappe modstandere som tyskeren Tony Martin, schweizeren Fabian Cancellara og hollænderen Tom Dumoulin til de næste pladser på den 13,8 km lange enkeltstart i Utrecht, men allerede dagen efter dumpede han helt ned som nr. 23.

Rohan Dennis indledte denne sæson med i januar at sikre sig det nationale mesterskab i enkeltstart, og han sejrede siden også i denne disciplin i Abu Dhabi Tour, Tirreno-Adriatico og i det lange opgør mod klokken i Giro d'Italia fra Trento til Rovereto.

Efter Giroen holdt australieren to måneders konkurrencepause, og han har forberedt sig til Vueltaen i Polen Rundt, hvor det blev til en beskeden slutplacering som nr. 60 med et minus på 19.13 minutter til den sejrende Kwiatkowski, som her til aften førte, indtil Dennis rullede sig ud.

Hurtigt på kurs mod pragtpræstation

Australieren startede fjerde sidst af de 176 Vuelta-deltagere, og allerede ved de første mellemtider stod det klart, at han var på kurs mod en pragtprætation.

Michal Kwiatkowski havde 20 minutter inden pulveriseret de indtil da opnåede tider, og Campenaerts var kun ét sekund fra at slå polakken, men de kom altså begge til kort over for Rohan Dennis.

Den resterende del af top-10 på etapen kom til at se således ud: 4. Nelson Oliveira (Movistar) 17 sekunder, 5. Dylan van Baarle (Team Sky) 20, 6. Alessandro De Marchi (BMC) 21, 7. Jonathan Castroviejo (Movistar), 8. Simon Geschke (Team Sunweb) begge samme tid, 9. Jon Izagirre (Bahrain Merida), 10. Wilco Kelderman (Team Sunweb) samme tid.