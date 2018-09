Dansker overrasker, men... Australier pulveriserer alt og alle i kampen mod uret Rohan Dennis vandt med en margin på 1.21 minut til duo, der lå helt tæt.

Den 28-årige Rohan Dennis (BMC) er ny verdensmester i enkeltstart.

I Innsbruck i Østrig tilbagelagde australieren den ca. 52,1 km lange rute i 1.03,02 timer og var dermed i en klasse for sig selv.

Sølvet gik til hollænderen Tom Dumoulin (Sunweb). Han var – som den belgiske bronzevinder Victor Campenaerts (Lotto-Soudal) - 1.21 minut efter Rohan Dennis. Kun et halvt sekund i Dumoulins favør afgjorde, hvem der fik sølv og bronze.

Danske Martin Toft Madsen (BHS - Almeborg Bornholm) havde en overgang bedste tid og sad en rum tid i det såkaldte hot seat, men måtte vige fra de eftertragtede pladser, da de etablerede navne efterhånden kom i mål.

Danmarksmesteren, der kører på et 3. divisionhold og også passer sit arbejde som ingeniør, sluttede som nr. 10 og indfriede dermed det personlige mål om at slutte bedre end i Doha for to år siden, da det blev til en 13.-plads. Martin Toft Madsen havde et minus på 3.23 til Rohan Dennis, mens Søren Kragh Andersen blev nummer 18 – 4.28 minutter efter.