Problembarn viser på falderebet nye prøver på sit exceptionelle talent Italieneren Gianni Moscon sikrer sig sin første WorldTour-sejr på kongeetape i Tour of Guangxi og erobrer førertrøjen.

Efter en sæson, der har budt på både bragende flotte præstationer og en voldsom episode, der endnu engang afslørede hans heftige temperament, og som resulterede i en 5 uger lang karantæne, slutter en af de mest evnerige unge ryttere på den internationale scene 2018 med et nyt bevis på sine exceptionelle kvaliteter.



Den 24-årige italiener Gianni Moscon (Team Sky) triumferede nemlig på dagens 152 km lange kongeetape i WorldTour-løbet Tour of Guangxi fra Nanning til Mashan Nongla Scenic Spot, og selv om der først sættes punktum for den kinesiske styrkeprøve søndag, peger alt nu frem mod, at Moscon også slutter som samlet vinder.

Dagens udfordring bød på løbets eneste finale på en stigning, og her nåede den unge italiener til mål 5 sekunder foran østrigeren Felix Grossschartner (Bora-hansgrohe) og med yderligere 3 ned til russeren Sergei Tjernetski (Astana).

Søren Kragh kunne ikke følge med

Selv om der blot var tale om en kort klatretur, var den rigeligt skrap til at skabe markant udskilning, og ganske som forudset forsvandt de sprintere, der hidtil har domineret Tour of Guangxi og sandsynligvis ligeledes kommer til at genindtage hovedrollerne på de to sidste etaper, fuldstændig ud af billedet sammenlagt.

Top-10 i det overordnede klassement ser nu således ud: 1. Moscon, 2. Grossschartner 9 sekunder, 3. Tjernetski 14, 4. Rémi Cavagna (Quick-Step Floors) 17, 5. Rigoberto Uran (EF Education First) 21, 6. Carlos Verona (Mitchelton-Scott) samme tid, 7. Ruben Fernández (Movistar) 25, 8. Luis León Sánchez (Astana) samme tid, 9. Dries Devenyns (Quick-Step Floors) 27, 10. Natnael Berhane (Dimension Data) 28.

Med en vis spænding var der set frem til, hvordan løbets eneste dansker Søren Kragh Andersen (Team Sunweb) ville klare dagens strabadser, men han kunne ikke følge med, da det for alvor begyndte at gå opad.

Søren Kragh sluttede som nr. 34 i en gruppe på 7 ryttere, der satte 57 sekunder til, og han er dermed sammenlagt nr. 36 med et minus på 1.07 minut.

Sluttede lige uden for podiet ved U23 VM

For Gianni Moscon var det sæsonens 4. sejr og den 7., siden han debuterede for Team Sky i 2016.

Året inden havde han leveret en stribe flotte præstationer som U23-rytter. Således var han blevet national mester i linjeløb, ligesom han sluttede lige uden for podiet ved VM i Richmond.

Det var her, franskmanden Kevin Ledanois sejrede foran italieneren Simone Consonni og landsmanden Anthony Turgis, mens Alexander Kamp besatte 5. pladsen efter Moscon.

I sin første sæson på det britiske storhold vandt italieneren Arctic Race of Norway sammenlagt efter en etapesejr undervejs.

Vendte stærkt tilbage efter karantæne

Efter et par lidet flatterende hændelser både i 2017, der havde indbragt ham det tvivlsomme ry at være lidt af et problemer, samtidig med at han rummer uomtvistelige talenter, kogte Moscon så igen over for alvor i årets Tour de France.

Han blev smidt ud af løbet på 15. etape, fordi han langede ud efter franskmanden Élie Gesbert (Fortuneo-Samsic).

Det medførte 5 ugers karantæne, men den pause har Moscon åbenbart haft godt af, for efter at han er vendt tilbage, har han leveret de bedste resultater hidtil som professionel.

I sin første start efter udelukkelsen susede han over stregen som vinder i Coppa Agostoni 15. september, og det gentog sig 4 dage senere i Giro della Toscana.

Gjorde fin figur ved VM

Ved VM i Innsbruck var han en af de fremtrædende skikkelser i finalen, men gik en anelse ned på den sidste skrappe stigning, så han måtte tage til takke med 5. pladsen.

Umiddelbart efter genvandt han sin italienske titel i enkeltstart, men så virkede det, som om kræfterne var ved at ebbe ud. Hverken i Giro dell’Emilia eller i Milano-Torino blev det til topplaceringer, og i Il Lombardia udgik han.

Nu har han åbenbart mobiliseret nye ressourcer, og foreløbig var dagens gevinst hans første i WorldTour-sammenhæng – og den anden kommer så nok på søndag, når Tour of Guangxi slutter.