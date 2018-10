22-årig debutant hjælper legendarisk manager til at sætte imponerende rekord Hollænderen Fabio Jakobsen vandt 3. etape i kinesisk WorldTour-løb og bragte dermed sæsonens samlede sejrstal for Quick-Step Floors op på 72.

Da den 22-årige hollænder Fabio Jakobsen (Quick-Step Floors) i dag susede over stregen som vinder af massespurten på den 125,4 lange 3. etape i WorldTour-løbet Tour of Guangxi med start og mål i Nanning, udløste det en helt speciel form for begejstring hos hans belgiske boss Patrick Lefevere.



Den mangeårige, legendariske manager i professionel cykelsport kunne nemlig med den unge hollænders triumf notere det største antal sejre på en enkelt sæson for de mange mandskaber, han har stået i spidsen for.

72 er Quick-Step Floors nået op på, mens Lefeveres hidtil mest scorende kollektiv var Mapei årgang 2000, der noteredes for 71 med spanieren Oscara Freire, ungareren Laszlo Bodrogi og italieneren Paolo Bettini som de oftest vindende med henholdsvis 9, 7 og 6 førstepladser.

Den absolutte rekord er på 85

Den absolutte sejrsrekord, siden det kun var de pointgivende løb, der taltes med, formår Quick-Step Floors dog ikke at komme i nærheden af.

Den registreredes HTC-Columbia for i 2009 med 85, men det hold talte også de tre øverst placerede på den individuelle sejrsliste briten Mark Cavendish med 23, tyskeren André Greipel med 20 og nordmanden Edvald Boasson Hagen med 13.

Quick-Step Floors imponerende bedrift sættes i relief af, at ingen af de øvrige mandskaber er blot i nærheden af at true Lefeveres tropper.

Team Sky er således nr. 2 med 41, og derefter følger Mitchelton-Scott med 37 samt Lotto-Jumbo og Bora-hansgrohe med hver 33.

Debutantens 6. sejr

For Fabio Jakobsen var det sæsonens 6. gevinst, men næppe den største, selv om der er tale om et WorldTour-løb. Væsentligt mere prestige ligger der gemt i den triumf, han sikrede sig i forårets Scheldeprijs.

Den unge hollænder, der er i gang med sin første sæson som professionel, var på de to første etaper i Kina blevet nr. 3 og 2, så der var tale om en naturlig udvikling.

Endnu engang var det de samme ryttere, der markerede sig i finalen, idet tyskerne Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) og Max Wahlscheid og hollænderen Dylan Groenewegen (Lotto-Jumbo) fulgte på de næste pladser, mens franskmanden Arnaud Démare (Gropama-FDJ) som nr. 5 opnåede sin hidtil bedste placering.

Førertrøjen skifter igen i morgen

Fabio Jakobsen erobrede førertrøjen fra Groenewegen, men får givetvis kun lov til at køre i den en enkelt dag.

I morgen venter nemlig løbets kongeetape, som utvivlsomt bliver udslagsgivende for det endelige facit, og her får de sprintere, der hidtil har præget løbet ikke en chance for at hævde sig mellem de bedste.

Løbets eneste danske deltager Søren Kragh Andersen (Team Sunweb) var atter med hovedfeltet hjem, og sammenlagt er han blandt de ryttere, der anført af Démare besætter pladserne fra nr. 20 til og med 101 med et minus på 20 sekunder.