Succes kommer sent til europamester, der ikke har levet op til forventningerne Italieneren Matteo Trentin vandt næstsidste etape i WorldTour-løbet Tour of Guangxi, som stadig føres af landsmanden Gianni Moscon.

Efter karrierens hidtil mest succesrige sæson, da han i 2017 sagde farvel til Quick-Step Floors med 7 sejre, har den 29-årige italiene r Matteo Trentin haft vanskeligt ved at leve op til de bedrifter for sin ny arbejdsgiver Mitchelton-Scott.







På dagens 212 km lange 5. etape i WorldTour-løbet Tour of Guangxi fra Liouzhou til Guillin fik Trentin imidlertid alt til at stemme.





Iført den europamester-trikot, han sikrede sig for lidt over 2 måneder siden i Glasgow, susede han først over stregen fulgt af den tyske mester Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) og belgieren Jasper Stuyven (Trek-Segafredo).





Er ude af billedet sammenlagt

Trentin var blevet nr. 5 på 1. etape og 8 på 2., men formåede ikke helt at følge med de bedste på fredagens kongeetape, og som nr. 19 sammenlagt 41 sekunder efter den fortsat førende landsmand Gianni Moscon (Team Sky) er han ude af billedet i kampen om de attraktive slutplaceringer.

Den eneste ændring, der skete i top-10, var, at spanieren Carlos Verona (Mitchelton-Scott) og colombianeren Rigoberto Uran (EF Education First) byttede plads, så førstnævnte nu er nr. 5.







Det skyldes, at Uran var impliceret i et større styrt i finalen, som ikke kostede ham tid, fordi det skete inden for 3 km grænsen, men sydamerikaneren har nu dårligere placeringer samlet end spanieren, og det er afgørende for rækkefølgen mellem dem, eftersom de begge er 21 sekunder bag Moscon.





Søren Kragh med hovedfeltet hjem





Det var Trentins anden sejr i år, efter at han i spurten ved europamesterskaberne i Skotland afviste de to crossspecialister hollænderen Mathieu van der Poel og Wim van Aert.





Etapen var ikke helt så flad som de tre første, hvor størstedelen af feltet nåede samlet til mål, og det betød, at flere af de hurtige folk med de hollandske vindere af 1. og 3. etape henholdsvis Dylan Groenewegen (Lotto-Jumbo) og Fabio Jakobsen (Quick-Step Floors) i spidsen blev kørt agterud og ikke var i stand til at blande sig i spurten.





Hovedfeltet bestod af 54 af de 112 fuldførende ryttere, og den eneste danske deltager Søren Kragh Andersen (Team Sunweb) noteredes som nr. 49.





Dermed ligger han på 32. pladsen sammenlagt med et minus på 1.07 minut inden den afsluttende styrkeprøve i morgen, der afvikles som et gadeløb i Guillin.





Fire mand i langt udbrud

Efter heftig aktivitet straks da løbet blev givet frit, dannedes en særdeles slagkraftig udbrydergruppe bestående af schweizeren Silvan Dillier (AG2R), tyskeren Tony Martin (Katusha-Alpecin), ireren Ryan Mullen (Trek-Segafredo) og hollænderen Pascal Eenkhorn (Lotto-Jumbo).



Dillier var den bedst placerede sammenlagt med et minus på 1.39 minut til Gianni Moscon, så schweizeren var en lang overgang den virtuelle indehaver af førertrøjen, eftersom forspringet hurtigt overskred den størrelse.

Team Sky havde dog kontrol over situationen i feltet og på nedkørslen fra den fjerde og sidste af dagens mindre stigninger var udbryderne hentet.



Silvan Dillier havde imidlertid fået det udbytte af offensiven, at han erobrede førstepladsen i bjergkonkurrencen fra Moscon.