82-årig Tour de France-legende jubler over sit fænomenale barnebarn

I overværelse af sin morfar, den 82-årige franske Tour de France-legende Raymond Poulidor leverede det hollandske cykelfænomen Mathieu van der Poel endnu en forrygende opvisning, da den syvende af sæsonens ni World Cup-afdelinger i cykelcross i dag afvikledes i terrænet omkring motorbanen i Heusden-Zolder.

I modsætning til lillejuledag, da den 23-årige hollænder sejrede i et sandt mudderbad i Namur, krydsede han målstregen på den belgiske rute i strålende solskin, og ligesom i de fire foregående World Cup-opgør var han totalt suveræn.

Ganske vist var den tredobbelte belgiske verdensmester Wout van Aert denne gang »kun« 16 sekunder bagud, men han udgjorde på intet tidspunkt nogen reel trussel mod rivalen.

Van Aert kom tættere på den samlede sejr

Til gengæld kan van Aert notere den væsentlige kendsgerning, at han rykkede så tæt på sin førende landsmand i den samlede World Cup-stilling Toon Aerts, at den overordnede gevinst er inden for rækkevidde i de to sidste afdelinger 20. januar i franske Pontchateau og 27. januar i hollandske Hoogerheide.

Aerts er nu oppe på 475 point mod 468 til van Aert, mens van der Poel, der jo sprang sæsonens to første afdelinger i USA over, er nået til 400 point og kun kan nå helt til tops, hvis de to konkurrenter forsvinder fuldstændig ud af billedet.

Van Aert har i de to seneste dyster vist klar fremgang, og selv om van der Poel vil være favorit, når den internationale elite samles for at kæmpe om VM-hæder i Bogense i den første weekend i februar, lurer erindringen om begivenhederne i de foregående sæsoner som en påmindelse om, at intet kan tages for givet.

Punktering fremkaldte højt tempo

Her har hollænderen også i lange perioder været dominerende igennem sæsonen, men efter at han i 2015 blev verdensmester, har van Aert altså tre år i træk snuppet VM-titlen for næsen af van der Poel.

»Da Wout Aert punkterede allerede på 1. omgang, satte Toon Aerts tempoet kraftigt i vejret i front, og det betød, at der ikke var meget andet at gøre end at følge med«, fortalte Mathieu van der Poel, der sikrede sig sæsonens 18. sejr, i det officielle sejrsinterview.

»Derfor ventede jeg, til farten blev sat lidt ned, og mod slutningen af 3. omgang var muligheden der, og så satsede jeg alt. Jeg fik hurtigt skabt hullet, og derefter kunne jeg heldigvis holde afstanden resten af vejen«.

Eksverdensmester kunne ikke følge med

Et interessant indslag i løbet var deltagelsen af den tidligere tredobbelte verdensmester tjekken Zdenek Stybar, der nu først og fremmest udfolder sig på landevejen for sæsonens mest vindende mandskab Quick Step-Floors.

Den 33-årige Stybar, der ikke har bidraget til det fornemme sejrsfacit på 73, optrådte slet ikke på crossscenen sidste vinter og i i denne var han for første gang med i da. Han har planlagt fire starter på stribe, men agter ikke at stille op ved VM i Bogense.

Tjekken havde svært ved at følge med i Heusden-Zolder og sluttede som nr. 21 med et minus på 2.48 minutter.