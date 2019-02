Bjarne Riis vil med til Tour de France, og skulle det glippe, går han nok ud i vejkanten og kigger på

Bjarne Riis vil arbejde for at få Team Waoo bragt i spil til en plads i Tour de France i 2021.

Den tidligere Tour de France-vinder Bjarne Riis drømmer om at have en rolle, når Tour de France i 2021 lægger vejen forbi Danmark og cykler tre etaper.

Det siger han i et interview på Team Waoos facebookside.

»Det er fantastisk. Det er rigtig stort for Danmark, dansk idræt og dansk cykelsport. Som dansker og tidligere World Tour-holdejer og i dag holdejer på et lavere niveau skal man da være et skarn, hvis man ikke har en drøm om at være med til en Tour-start i Danmark«.

»Det er ikke noget, der bare lige lykkes, det kræver en masse forberedelse og arbejde, hvis det skal kunne lade sig gøre, men samtidig vil jeg mene, at det er helt okay at have ambitionerne«, siger Bjarne Riis.

Hans hold kører på kontinentalniveau, hvilket er det tredjehøjeste i cykelsporten.

Ud over at holdet skal løftes til prokontinentalniveau, skal holdet også have held til at få et wild card af Tour-ledelsen for at kunne deltage.

Til B.T. siger Bjarne Riis, at han betragter sit hold som et talenthold, men ikke et Tour-hold. Det kan det dog nå at blive i løbet af de næste to år.

Ender vinderen af løbet i 1996 ikke med at få et hold med til Touren i 2021, vil han følge løbet som cykelfan.

»Hvis jeg ikke bliver inviteret eller selv deltager med et hold, så stiller jeg mig nok ud i vejkanten og kigger, mens jeg svinger med et lille flag«, siger Bjarne Riis til B.T.

ritzau