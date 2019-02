10 citater om det danske Tour-eventyr: Jellingestenene, Michelin-stjernerne, Orange Scene og en skuffet fynsk borgmester

Tour de France starter i København og Danmark i 2021. Det blev slået fast foran den danske verdenspresse på Københavns Rådhus torsdag formiddag.

Mens de internationale reaktioner på den danske Grand départ er svære at få øje på, så havde en lang række markante danskere med politisk eller økonomisk interesse i den kommende begivenhed let ved at blive begejstret over udsigten til at få besøg af Tour de France-karavanen om to et halvt år.

Touren i Danmark 2., 3. og 4. juli 2021 1. etape: 13 km enkeltstart i København 2. etape: 190 km Roskilde-Nyborg 3. etape: 170 km Vejle-Sønderborg



10 citater om den danske Tour-start

»Cykling er unik derved, at landet er banen. Jeg tror, at mange genkender, at når de ser Tour de France fra Danmark af, så er det ikke, fordi vi alle er vilde med cykling. Så er det, fordi vi elsker at se landskaber og høre historierne… Nu bliver kameraet vendt den anden vej, og nu er det hele verden, der skal se på Danmark og høre deres udgave af Jørn Mader fortælle om Jellingestenene, og om hvor mange Michelin-stjerner vi har«.

Lars Løkke Rasmussen (V), statsminister

»Det er endnu en bekræftelse på, at vores ry langt overgår vores størrelse. Det er helt uhørt, at vi på så kort tid har formået at hente både verdens største cykelløb, VM i ishockey, VM i håndbold og EM i fodbold til Danmark«.

Morten Mølholm Hansen, adm. direktør i Danmarks Idrætsforbund (DIF)

»Den fantastiske tv-eksponering, der ligger i touren, kan bruges til at fortælle historien om Danmark som cykelnation«.

Lars Lundov, Direktør i Sport Event Denmark

»Vi har glæde for cyklen. Vi er en cykelnation, så det er åbenbart, at vi skal have Grand Départ. Her får vi Danmark som et stadion, der folder sig ud foran ens cykel. At jeg så har franske rødder, gør mig ekstra glad«.

Kronprins Frederik, medlem af den Internationale Olympiske Komité

»Dette er en unik mulighed for at vise verden vores fantastisk natur, kulturarv og fællesskab med vikingeskibsmuseet, domkirken og festivalens Orange Scene. Kulturliv, turisme og forretninger vil nyde godt af opmærksomheden længe efter, feltet har forladt byen«.

Joy Mogensen (A), borgmester i Roskilde Kommune

»Jeg synes, det er fantastisk, at vi kan give de syddanske borgere mulighed for at opleve den enorme begivenhed, som Tour de France er. Med to etaper i Region Syddanmark kan vi også vise en række unikke seværdigheder frem for et globalt publikum, eksempelvis Nyborg Slot eller Jellingestenene og Christiansfeld, der begge er en del af UNESCO’s verdensarv«.

Stephanie Lose (V), regionsformand i Region Syddanmark

»Jeg er helt overbevist om, at en københavnsk Tour-start samt alle de aktiviteter, vi kommer til at lave i den forbindelse, kan give lyst og mod til endnu mere bevægelse i det daglige københavnerliv«.

Franciska Rosenkilde (Å), kultur- og fritidsborsmester i Københavns Kommune

»I Düsseldorf (Tour-start i 2017, red.) fik man en PR-værdi på 3,3 milliarder kroner. Der er mere end dobbelt så meget, som VisitDenmark skaber på et helt år… I Düsseldorf var de direkte indtægter på en halv milliard kroner«.

Anders Rosbo, kommunikationschef i VisitDenmark

»Gastronomi, grønne løsninger, design og kultur er nogle af vores styrkepositioner, som vi skal sælge os på, da det er det, som tiltrækker de højtforbrugende turister«.

Tine Roed, direktør i Dansk Industri