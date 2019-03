Trods hjernerystelse for tre uger siden stormer tilbagevendt stjerne nu frem som klassikertrumf

Med sin anden sejr på fem dage i WorldTour-løbet Volta a Catalunya sender den 28-årige australier Michael Matthews (Team Sunweb) et entydigt signal om, at han på rekordtid efter den barske medfart i Paris-Nice, hvor han måtte udgå med hjernerystelse allerede på 1. etape 10. marts, er stormet frem til en position som brandvarmt bud på succes også i den forestående klassikermåned.

På den 169,1 km lange, næstsidste udfordring i det nordspanske arrangement fra Valls til Vila-seca var Matthews i momenterne umiddelbart efter målpassagen ganske vist i vildrede om, hvorvidt han i en knivskarp duel med tyskeren Phil Bauhaus (Bahrain Merida) havde været først over stregen, men målfotoet afslørede, at australieren lige netop havde holdt rivalen bag sig med en ringbredde.

På forhånd var der lagt op til en massespurt, men en flok udbrydere strittede kraftigt imod, og først med 12 km tilbage blev offensiven elimineret.

Lopez gik til angreb i finalen

I den hektiske afsluttende fase opstod der huller i feltet, og kun 28 ryttere fik noteret samme tid som Michael Matthews.

I det samlede klassement skete som ventet ingen ændringer, og den colombianske indehaver af førertrøjen Miguel Angel Lopez (Astana) nøjedes ikke blot med at nå helskindet til vejs ende.

Sydamerikaneren kastede sig inden for de sidste km ud i et angreb sammen med italieneren Davide Formolo (Bora-hansgrohe), og selv om den satsning blev elimineret, havde Lopez overskud til at suse i mål på en ottendeplads, hvilket understreger, at han bliver uhyre vanskelig at støde fra tronen.

Top-10 ser inden sidste etape således ud: 1. Lopez, 2. Adam Yates (Mitchelton-Scott) 14 sekunder, 3. Egan Bernal (Team Sky) 17, 4. Nairo Quintana (Movistar) 25, 5. Dan Martin (UAE Team Emirates) 46, 6. Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) 56, 7. Michael Woods (EF Education First) 1.42 minut, 8. Romain Bardet (AG2R) 1.44, 9. Rafal Majka (Bora-hansgrohe) 2.27, 10. Marc Soler (Movistar) 2.36.

Niklas Eg (Trek-Segafredo) involveredes i et styrt i finalen, men gennemførte med et minus på 5.11 minutter, og han er nu nr. 100 sammenlagt 48.17 minutter efter Lopez. Jonas Gregaard Wilsly (Astana) har som nr. 114 sat 55.05 minutter til.

Dedikerer sejren til uheldig holdkammerat

»Det har været en fantastisk uge for mig med to sejre plus en anden- og en fjerdeplads, men lige nu tænker jeg også på min holdkammerat Wilco Kelderman, der styrtede i går og måtte udgå, så denne sejr er for ham«, lød det fra Michael Matthews i det officielle sejrsinterview, hvor han også kiggede frem mod morgendagens finaleetape, der udspiller sig i Barcelonas Montjuich-park.

»Jeg har aldrig selv kørt den rute, men flere gange set den i fjernsynet, og det ville da være herligt, hvis jeg kunne score hattrick«.

Efter planen er den næste opgave for Michael Matthews Flandern Rundt 7. april. Derefter springer han Paris-Roubaix over for så at være klar igen til klassikerne i Ardennerne.

Episoden med Kelderman, som Matthews refererer til, skaber bekymringer hos Team Sunweb med henblik på Giro d’Italia, der starter 11. maj i Bologna.

Den 28-årige hollænder brækkede nemlig kravebenet i går, og nu er spørgsmålet, om han når at genfinde formen til opgaven i Italien, hvor han er udset til at være højre hånd for landsmanden Tom Dumoulin.