Superstjernes barske skæbne: Chris Froome drøner ind i en mur og er ude af Tour de France

Netop på en dag, da Dave Brailsford, chefen for verdens rigeste cykelmandskab Team Ineos, var ude i internationale medier og bortvejre enhver tvivl om, at alt i årets Tour de France fra 6. til 28. juli skulle fokuseres på at bringe den firedobbelte Tour de France-vinder Chris Froome frem til endnu en triumf i verdens mest prestigefyldte etapeløb, knustes alle planer af et voldsomt uheld for den 34-årige kenyanskfødte brite.