Den slovakiske eksverdensmester er en af flere ryttere, der synes at have gode chancer for succes på dagens 3. etape, men overordnet gælder det den grønne trøje.

Allerede på 1. etape i lørdags leverede den 29-årige tredobbelte slovakiske eksverdensmester Peter Sagan (Bora-hansgrohe) et utvetydigt bevis på, at han for syvende gang i karrieren stræber efter at blive hyldet som vinder af pointkonkurrencen.