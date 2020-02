Stor dopingjæger: »Hvis det der er rigtigt, er jeg dybt rystet«

Tre af de mænd, der har været med til at fælde den bandlyste dopinglæge Michele Ferrari frygter, at italieneren meget vel kan være tilbage i cykelsportens kulisse. Netop det har efterretninger indikeret.

På billedet smiler han. Tænderne træder hvidt og bredt frem under den spidse næse og de mørke, brilleindrammede øjne. Men egentlig har han intet at smile ad – det mener i hvert fald tre mænd, der har brugt en uforholdsmæssig stor andel af deres liv på at fælde netop personen på billedet. De mener, at han burde skamme sig.​