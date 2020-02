Dokumentation: Læs hele meddelelsen fra Fuglsangs hold

Automatisk oplæsning Beta

Astana Pro Team er opmærksom på historien i danske og norske medier om en angiveligt fortrolig rapport fra CADF, der rejser mistanke om, at ryttere fra vores hold skulle have været i kontakt med den udelukkede dr. Michele Ferrari.

Astana Pro Team er engageret i bekæmpelsen af doping i sportens verden. Holdet kræver af alle sine ryttere, at de til enhver tid overholder alle forpligtelser i henhold til antidoping-reglerne, herunder forbuddet mod at pleje relationer til udelukkede personer og læger. Holdet samarbejder ikke med nogen suspekte læger, heller ikke dr. Michele Ferrari. Rytterne har ikke tilladelse til at konsultere læger uden for holdet med henblik på at dyrke nogen aktivitet eller blive ordineret nogen kostplan eller behandling i forbindelse med deres præstationer.

Astana Pro Teams licens er blevet fornyet til 2020, hvilket bekræfter, at holdet overholder alle sine forpligtelser, herunder også i bekæmpelsen af doping i cykelsporten.

Holdet er i kontakt med UCI og CADF med henblik på at få flere oplysninger: holdet vil samarbejde med enhver undersøgelse, som CADF eller UCI måtte indlede.

Indtil videre er dog ikke åbnet sag mod nogen af holdets ryttere. Astana Pro Team føler sig overbevist om, at der øjeblikkeligt ville være taget disciplinære skridt i henhold til antidoping-reglerne og World Anti-doping Code, hvis CADF havde beviser for, at nogen af holdets ryttere havde forbrudt sig mod reglerne.

Oversættelse: Tonny Pedersen