Astana benægter samarbejde med dopinglægen Ferrari

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Cykelholdet Astana nægter at have samarbejdet med dopinglægen Michele Ferrari, skriver holdet i en meddelelse på sin hjemmeside, efter at det søndag kom frem, at Jakob Fuglsang er blevet efterforsket for en forbindelse til lægen.

»Holdet samarbejder ikke med nogen mistænkelig læge, så som doktor Michele Ferrari. Rytterne er ikke autoriserede til at konsultere nogen læger, der arbejder eksternt«, lyder det i meddelelsen.

Opdateres.