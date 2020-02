Alvorlig trussel lurer på dansk VM- og OL-drøm: Par nr. 7 må bøje sig for hollandske gæster med frisk World Cup-succes

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

På forhånd havde det danske VM- og OL-håb i parløb Michael Mørkøv givet udtryk for, at den værste trussel mod hans og Oliver Wulff Frederiksens mulighed for at triumfere i den første udgave af Dansk Bicycle Clubs tredagesløb i Ballerup Super Arena lurer fra den hollandske duo Yoeri Havik og Jan-Willem Van Schip.