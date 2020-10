Tiltrængt jubel i Riis-lejren, da favoritterne atter fulgtes ad hen over Giro-tinderne

For anden gang på to døgn greb den 24-årige australier Ben O’Connor (NTT) ud efter lykken i Giro d’Italia, og efter bitter skuffelse i San Daniele del Friuli, da han i finalen blev overtrumfet af sloveneren Jan Tratnik (Bahrain-McLaren), oplevede han i skisportsstedet Madonna di Campiglio overstadig jubel som suveræn vinder af den 203 km lange 17. etape, der udgik fra Bassano del Grappa.

Triumfen bragte også en tiltrængt opmuntring for Bjarne Riis’ sydafrikanske NTT-mandskab, som noteredes for den første triumf, siden italieneren Giacomo Nizzolo slog til på en etape i Paris-Nice. I alt er det kun blevet til seks holdsejre i denne sæson, mens Nizzolo har sikret sig både den nationale og den europæiske titel, ligesom Ryan Gibbons har hentet den sydafrikanske.

Ben O’Connor var en del af det tidlige store udbrud, og således var der atter belønning til en dristig lykkerider, som det har været tilfældet så ofte i denne Giro.

Kørte 8 km alene

Australieren sagde farvel til de sidste af sine ledsagere, da der manglede godt 8 af de 11,8 km op til målet i 1.514 meters højde, og selv om forspringet aldrig blev særlig stort, lykkedes det ham at holde hjem med 31 sekunder til østrigeren Hermann Pernsteiner (Bahrain-McLaren), mens en af de mest aktive i offensiven belgieren Thomas De Gendt (Lotto Soudal) måtte tage til takke med tredjepladsen slået med 1.10 minut.

For O’Connor var det den fjerde sejr i den professionelle karriere, der indledtes i 2017 på NTT-forgængeren Team Dimension Data. Tidligere i år slog han til på en etape i Etoile de Bessèges, men de to andre gevinster ligger tilbage i 2017 og 2018.

Heller ikke denne bjergrige udfordring medførte ændringer i toppen af det samlede klassement. Team Sunweb-holdkammeraterne Jai Hindley og Wilco Kelderman søgte ganske kortvarigt at forcere på finalestigningen op til Madonna di Campiglio, men den portugisiske indehaver af den lyserøde førertrøje João Almeida (Deceuninck-Quick Step) lod sig ikke overrumple.

Så ligesom på den foregående etape fulgtes alle favoritterne til mål, hvor de med briten Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) som første mand på 11. pladsen noteredes for et minus på 5.11 minutter.

Med i denne gruppe var også Jakob Fuglsang (Astana) som nr. 19, og han er sammenlagt stadig 5.09 minutter bagud på 12. pladsen, selv om han blev passeret af Pernsteiner. Det modregnes af, at amerikaneren Brandon McNulty (UAE Team Emirates) sakkede lidt agterud.

Jesper Hansen (Cofidis) var med i det fremstød, der endte med at bringe Ben O’Connor succes, men danskeren formåede ikke at blande sig i kampen om sejren. Han nåede til vejs ende 4.32 efter australieren som nr. 10 lige før favoritterne.

Vejret truer skrap bjergetape

Selv om både den netop tilbagelagte og den forestående etape er udstyret med de maksimale fem stjerner i arrangørernes bedømmelse af sværhedsgraden, vurderes de 207 km fra Pinzolo til Laghi di Cancanmo til at være endnu skrappere end de, som rytterne udsattes for på færden til Madonna di Campiglio.

Til gengæld næres alvorlig frygt for, at lørdagens ligeledes femstjernede styrkeprøve fra Alba til Sestriere må lægges om. Vejrudsigten indikerer, at det bliver umuligt at forcere de tre voldsomme tinder Agnello, Izoard og Montgenevre.

Den endelige beslutning tages først torsdag formiddag, men der opereres med en plan C, fordi også det første alternativ spoleres af snevejret, så den mest sandsynlige løsning er, at rytterne to gange skal forcere finalestigningen til Sestriere.

Den afgørende fase på 18. etape indledes med cirka 60 km til mål, når det går løs med den 24,7 km klatretur op til løbets højeste punkt Passo Stelvio 2.758 meter over havets overflade.

Den gennemsnitlige procent er 7,5 med de første 10 km som de mest overkommelige, men den resterende del af vejen mod toppen kommer den ikke under 8.

Efter bjergspurten går det nedad i godt 30 km, og her meldes om isnende kulde, der kan få kraftig indflydelse på forløbet. Den afsluttende 9 km lange stigning op til mål består af 21 hårnålesving.