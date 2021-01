Jakob Fuglsang skifter kurs: Drømmen om Tour-podiet viger for jagt på OL-guld

For første gang i adskillige år tager Danmarks bedste professionelle cykelrytter og verdens nr. 5, Jakob Fuglsang (Astana-Premier Tech), hul på en sæson uden at nære højtflyvende ambitioner om at hævde sig i toppen af det samlede klassement i en Grand Tour.

Det understregede det kasakhiske mandskabs danske stjerne i forbindelse med holdets traditionelle januarseance, Media Day, der denne gang på grund af coronaen afveg fra normerne ved at foregå som et virtuelt arrangement med udgangspunkt i den spanske middelhavsby Finestrat lidt syd for Benidorm, hvor Fuglsang og Co. i øjeblikket afvikler årets første træningssamling.

To afgørende bevæggrunde har ført til Fuglsangs beslutning om at nedprioritere satsningen på en af de tre uger lange styrkeprøver. Dels er den danske kaptajn nået til den erkendelse, at Astana næppe råder over den tilstrækkelige kapacitet rent ryttermæssigt til eksempelvis i Tour de France-sammenhæng at kunne hamle op med mandskaber som Ineos-Grenadiers, dels opererer han her i 2021 med et overordnet, lysende mål, som hedder olympisk guld.