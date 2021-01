Suveræne verdensstjerners duel om VM-guld trues af voldsomt coronaudbrud

Verdensranglisten nr. 3 og 4 på landevejen, belgieren Wout van Aert (Jumbo-Visma) og hollænderen Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), fortsatte i weekenden den medrivende duel i cykelcross, hvor de begge har tre VM-titler på generaliebladet, og hvor de reducerer samtlige øvrige deltagere til noget nær statister, når de for alvor skruer op for satsningen.

Med en uge til sæsonens ultimative opgave i den terrængående disciplin, verdensmesterskaberne i Oostende, hvor van der Poel skal søge at forsvare retten til fortsat at bære den regnbuefarvede trikot, triumferede den 26-årige belgier suverænt i søndagens World Cup-finale i Overijse, men døgnet inden havde der tegnet sig et omvendt billede af styrkeforholdet i kappestriden i Hamme.

»Vi er givetvis favoritter til at dyste om VM-guldet. Jeg var den stærkeste i dag, men taget over en længere periode mener jeg, at Mathieu har et forspring«, lød det fra Wout van Aert i det officielle tv-interview efter slaget i mudderet, der også indbragte ham den samlede World Cup-gevinst.