Pragtpræstation sender dansker op blandt favoritterne inden mødet med de mytiske brosten

Med forrige fredags imponerende pragtpræstation i frisk erindring, da han med solofremstød lanceret i to omgange nedkæmpede al modstand i miniversionen af Flandern Rundt, E3 Saxo Bank Classic, har 26-årige Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step) helt automatisk sikret sig en fremskudt position i favoritvurderingerne op til den virkelige, 105., udgave af den belgiske superklassiker, der sender 175 aktører af sted på 254,3 km fra Antwerpen til Oudenaarde.

Det var i den tilsvarende styrkeprøve for to år siden, at den da forholdsvis ukendte dansker for første gang tiltrak sig udbredt global opmærksomhed, da han i den afsluttende fase alene gik på jagt efter den førende italiener Alberto Bettiol og holdt hjem til andenpladsen med et minus på 14 sekunder og et forspring på 3 til den næste gruppe på 15 mand anført af norske Alexander Kristoff og hollænderen Mathieu van der Poel.

»Det er nu ikke så meget, fordi det var i Flandern Rundt, jeg lavede mit første store resultat, at jeg synes, at dette løb er noget helt specielt. Det er i kraft af sin historie og sin hårdhed ikonisk, og det er de største navne gennem tiderne, der har vundet det. Det er ganske enkelt på alle måder fedt, smukt og svært«, lyder Kasper Asgreens spontane vurdering inden den forestående konfrontation med den udmarvende distance hen over blandt andet 19 mytiske mure og 7 brostensstrækninger.