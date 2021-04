Overstadig jubel afløser dyb coronaskuffelse hos Tour de France-kongen

Når den 22-årige slovener Tadej Pogacar (UAE Team Enmirates) om et par måneder gør sig klar til at leve op til sidste sæsons overraskende og storslåede triumf i Tour de France, sker det med ekstra selvtillidsballast efter en start på 2021, der i overvældende grad understreger det format, som har sendt ham på himmelflugt mod stjernerne i en alder, hvor de fleste har travlt med overhovedet at vænne sig til de voldsomme krav, jobbet som professionel cykelrytter stiller.

I den 259 km lange 107. udgave af klassikeren Liège-Bastogne-Liège fyrede den unge slovener i et lille udsøgt selskab en så eksplosiv spurt af, at han lige netop passerede den franske verdensmester, Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), efter at han havde overtrumfet de tre øvrige ledsagere i den afsluttende fase, franskmanden David Gaudu (Groupama-FDJ), den spanske superveteran Alejandro Valverde (Movistar) og canadieren Michael Woods (Israel Start-Up Nation).