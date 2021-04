Chefen om dansk Tour de France-debutant: »Jonas er selv en mulig fremtidig Grand Tour-vinder«

Efter et forrygende forår, som har sendt ham fra ubemærketheden frem til en placering i top-65 på verdensranglisten, nåede Danmarks ny klatrekonge Jonas Vingegaard i dag et nyt højdepunkt i sin endnu korte karriere, da hans hollandske arbejdsgiver Jumbo-Visma meddelte, at den 24-årige dansker erstatter den hollandske superstjerne Tom Dumoulin i Tour de France.

Dumoulin, der sidste år blev nr. 7 i Touren, har slet ikke har kørt løb i år og har tilkendegivet, at han holder pause på ubestemt tid.

Meningen var, at han skulle have indgået i et kaptajnstriumvirat sammen med sloveneren Primoz Roglic og hollænderen Steven Kruijswijk i Touren, men nu har Jumbo-Visma altså valgt at se bort fra ham og har i stedet udtaget Jonas Vingegaard.