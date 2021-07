Vingegaard regner med højere status efter topresultat

Efter sin andenplads i Tour de France forventer Jonas Vingegaard at få flere opgaver som spydspids på det hollandske storhold Jumbo-Visma.

Det siger den danske overraskelse på det traditionelle vinderpressemøde på Tour de Frances næstsidste dag.

»Jeg vil tro, at jeg bliver lidt oftere kaptajn næste år. Det kommer selvfølgelig også an på, hvordan mit program ser ud, og hvilke løb jeg skal køre«.

»Jeg har dog også fået mine chancer allerede i år, så det er ikke sådan, at jeg altid har været hjælper«, siger Jonas Vingegaard.

Den spinkle nordjyde fyldte ikke meget på pressepodiet foran omkring 100 pressefolk i Libourne i Sydfrankrig.

Og selv om han gennem de seneste tre uger har måttet vænne sig til at være centrum for opmærksomheden, er det ikke nødvendigvis en rolle, han higer efter.

»Der er helt sikkert nogen, der kan lide opmærksomhed mere end jeg. Jeg kan godt lide lidt privatliv i ny og næ, og det er der ikke meget af i Tour de France«.

»Jeg ved, at der i Danmark bliver meget mere opmærksomhed omkring min person, men det er vel bare en del af spillet«, siger Jonas Vingegaard.

Han slår fast, at han ikke havde drømt om, at han skulle ende som nummer to i løbet, da han stod ved startstregen for tre uger siden.

Dengang var han udset til at være hjælper for Primoz Roglic, men han greb chancen, da den slovenske kaptajn udgik tidligt i løbet.

»Det var et stort slag for os, da han tog hjem. Og vi mistede fire ryttere i alt, men vi fortsatte med at kæmpe«.

»Anden uge var et vendepunkt, for vi vandt to etaper, og jeg rykkede op som nummer tre i klassementet. Så kom den tredje uge, som har været totalt fantastisk for os«, siger Jonas Vingegaard.

Topresultatet i verdens største cykelløb er en sejr for ham i mere end én forstand.

Det viser også, at han har overvundet de problemer, han tidligere i karrieren har haft med stress og pres op til løbene.

»Jeg har lært at håndtere det nu. Tour de France er vel det sted, hvor der er mest stress overhovedet. Så det er dejligt at se, at jeg kan klare det. Det bliver nok ikke værre end her«, siger Jonas Vingegaard.

Tour de France slutter søndag aften på Champs-Elysèes efter godt 100 paradekilometer ind til Paris.

ritzau