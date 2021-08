Forslået dansk OL-helt misser sprinterfinale i verdensklasse

På en dag da et trekløver af verdens ypperste sprintere under stormende applaus fra tilskuerne på den tæt pakkede opløbsstrækning dystede om sejren på den 175,3 km lange 1. etape i PostNord Danmark Rundt fra Struer til Esbjerg, oplevede sidste års samlede vinder af den danske rundtur Niklas Larsen (Uno-X) mindre end en uge efter det bitre nederlag med 4 km forfølgelsesholdet i guldfinalen ved OL i Tokyo et nyt og anderledes fysisk barskt eksempel på den ubarmhjertige skæbne, cykelsportens aktører udsætte sig for.

For mens hollænderen Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) i den let stigende finale i Vestjyllands hovedstad med klar afstand henviste så skrappe rivaler som spurtkanonen fra Isle of Man Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step) og den italienske europamester Giacomo Nizzolo (Team Qhubeka-NextHash) til de næste pladser, stred den 24-årige dansker for overhovedet at nå til vejs ende.