Outsider tog fusen på de passive stjerner i Kalundborg

Efter forrygende opvisninger på stribe af løbets stjerner de foregående dage var det på den 188,4 km lange 4. etape i PostNord Danmark Rundt de upåagtede outsideres tur til at indtage hovedrollerne, mens favoritterne forpassede en gylden mulighed for atter at triumfere.

Et af de lange udbrud, der sædvanligvis helt automatisk neutraliseres i den afsluttende fase, holdt nemlig hjem med den 27-årige amerikaner Colin Joyce fra 2. divisionsholdet Rally Cycling som hurtigst i en spurt, hvor Team coloQuicks Mads Østergaard Kristensen lignede en vinder.

På kurs mod sejren fik den 23-årige dansker imidlertid så alvorlige problemer med cyklens mekanik, at han på de sidste meter kun kunne bruge energien på at hamre dybt ærgerligt i styret over ikke at være i stand til at fortsætte det kraftfulde tråd, der havde bragt ham i front.