Bjarne Riis' tidligere Tour-stjerne er tilbage på succeskurs efter gigantisk soloudbrud

Mens den 31-årige polak Rafal Majka (UAE Team Emirates) med et gigantisk og sejrrigt soloudbrud på 87 km genoplivede minderne om storhedstiden, da han fejrede sit gennembrud i tjeneste hos Bjarne Riis, leverede den 197,5 km lange 15. etape i Vuelta a España fra Navalmoral de la Mata til El Barraco det nogenlunde ventede bevis på, at favoritterne i det samlede klassement først har tænkt sig at udfordre hinanden i løbets sidste uge, efter at de mandag har pustet ud ovenpå en transfer på omkring 500 km fra det centrale Spanien til Santander ved Den biscayiske Bugt.

Etapens anden store vinder ud over Majka var den 26-årige nordmand Odd Christian Eiking og hans belgiske mandskab Intermarché-Wanty Gobert, som atter forsvarede den røde førertrøje og ovenikøbet har udsigt til at gøre det også, når aktiviteterne genoptages efter hviledagen med en sprinteretape.