Tourens danske sejrssolist: Jeg er målløs. Det her havde jeg aldrig drømt om

Desperat skrigende til en af de ledsagende motorcyklister halvanden km fra mål for at få melding om afstanden til forfølgerne tordnede Søren Kragh Andersen (Team Sunweb) i et forrygende soloridt frem mod stregen på den 166,5 km lange 18. etape fra Bourg-en-Bresse til Champagnole til sin anden triumf i Årets Tour de France.

»Jeg havde hørt noget om et minut, men jeg ville lige være sikker på, at det var rigtigt«, lød det fra Team Sunweb-ryttereni det officielle tv-interview som forklaring på det lille intermezzo.

Men den 26-årige dansker havde ikke behøvet at tvivle på, at han med sit dristige og kompromisløb angreb knap 16 km fra mål havde sat sine ledsagere i den afgørende 12-mands offensiv skakmat, og han kunne ellevildt jublende afslutte strabadserne med et forspring på 53 sekunder til den nærmeste rival sloveneren Luka Mezgec (Mitchelton-Scott).